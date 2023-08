Lidl fa boom con questo condizionatore d’aria: potente, facile da installare e con uno sconto irresistibile

Essendo in piena estate e con le ondate di calore che abbiamo già sopportato, e quelle che potrebbero ancora arrivare, è importante avere una soluzione per combattere il caldo senza dover fare lavori o spendere una fortuna. E se stai cercando il migliore di tutti, l’abbiamo trovato per te, perché Lidl spopola con il suo miglior condizionatore d’aria: potente, facile da installare e con uno sconto a cui non potrai resistere. Vuoi saperne di più? Allora prendi nota e non perderti nulla di quello che ti raccontiamo di seguito.

Il miglior condizionatore d’aria di Lidl ora in sconto

Sei stanco di soffrire il caldo in estate? Vuoi goderti un’atmosfera fresca e piacevole a casa tua senza spendere troppo? Allora non perdere l’offerta che Lidl ha per te: il condizionatore d’aria portatile Comfee, un apparecchio 3 in 1 che rinfresca, ventila e deumidifica la tua casa con una potenza di 1750 Frig/h (7000 BTU/h).

Il condizionatore d’aria portatile Comfee è ideale per stanze fino a 25 m², poiché ha una gamma di temperatura da 17°C a 35°C e una capacità di deumidificazione di 43 L/24h. Inoltre, dispone di un display LED, un telecomando e un controllo vocale compatibile con Alexa e Google. In questo modo potrai regolare il clima della tua casa con semplicemente dirlo.

Ma la cosa migliore di tutte è che il condizionatore d’aria portatile Comfee è molto facile da installare e trasportare, poiché ha delle dimensioni di 35,5 x 34,5 x 70,3 cm e un peso di 22,5 kg. Devi solo collegare il tubo di uscita dell’aria all’esterno e collegare l’apparecchio alla corrente. E se vuoi spostarlo da una stanza all’altra, devi semplicemente utilizzare le ruote girevoli incorporate.

E per di più, il condizionatore d’aria portatile Comfee è rispettoso dell’ambiente, poiché utilizza un refrigerante naturale senza freon e emette pochissimo CO2. Inoltre, ha una classe di efficienza energetica A, il che significa che consuma poco e ti aiuta a risparmiare sulla bolletta della luce.

E quanto costa questo meraviglioso condizionatore d’aria portatile? Al momento lo puoi ottenere da Lidl per soli 229,99 €, che rappresenta uno sconto del 38% sul suo prezzo originale di 369 €. Ma sbrigati, perché questa offerta è per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e prendi il condizionatore d’aria portatile Comfee prima che finisca.

