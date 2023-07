Lidl elimina rapidamente il calore nella tua casa in soli 7 minuti: file per ottenere questo dispositivo

Il caldo in queste ultime settimane dell’estate sta diventando soffocante in molti luoghi, e le temperature più alte devono ancora arrivare nelle prossime settimane, secondo le previsioni degli esperti, quindi è indispensabile sapere come combattere il caldo sia a casa che quando si esce. Oggi ti mostriamo un apparecchio di Lidl con cui puoi combattere gli effetti del caldo a casa con grande efficacia e che ti cambierà la vita non appena scoprirai tutto ciò che può fare per te… e puoi portartelo a casa con uno sconto!.

Nei diversi cataloghi di Lidl puoi trovare in questo periodo dell’anno una grande varietà di prodotti specifici per sfruttare al meglio l’estate, come giochi per divertirsi in spiaggia o in piscina, gelati per rinfrescarti, ventilatori per ridurre il caldo in casa e molto altro ancora. La catena tedesca sta avendo successo nel nostro paese, dove conta già più di 600 negozi e ha in corso un piano di espansione per continuare a crescere ogni anno.

La macchina per il ghiaccio di Lidl di cui hai bisogno quest’estate

Si tratta della Macchina per cubetti di ghiaccio da 2,1 L, un’apparecchiatura con una potenza di 105 W progettata appositamente per trasformare l’acqua in cubetti di ghiaccio in pochi minuti, quindi non dovrai più riempire le vaschette per il ghiaccio e aspettare ore che si congelino, o comprare i cubetti già pronti al supermercato. Attualmente puoi portartela a casa con uno sconto del 10% che porta il prezzo finale a 89,99€.

Questa fantastica macchina per il ghiaccio di Lidl ha una capacità di 2,1 litri, con un contenitore estraibile per maggior comodità e senza bisogno di raffreddare in precedenza. Tra le sue principali caratteristiche vale anche la pena di sottolineare le seguenti:

Non ha bisogno di una connessione idrica grazie al suo serbatoio integrato.

Contenitore estraibile da 800 ml.

Serbatoio da 2,1 litri.

9 cubetti di ghiaccio piccoli in circa 7 minuti.

9 cubetti di ghiaccio grandi in circa 9 minuti.

Capacità di produrre 11-12 kg di ghiaccio in 24 ore.

Controllo tattile molto facile da usare.

Inclusa una paletta per raccogliere comodamente il ghiaccio.

Misure 25,2 x 31,2 x 37,5 cm.

Lunghezza del cavo 180 cm.

Peso 8,8 kg.

Se quest’estate vuoi preparare il tuo ghiaccio per bere bevande super fredde in qualsiasi momento, questa macchina per il ghiaccio di Lidl sarà una delle tue migliori opzioni, e con lo sconto che ha non c’è dubbio che vale la pena approfittare dell’opportunità.

