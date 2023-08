Lidl: ecco il miglior giorno della settimana per fare la spesa e risparmiare un sacco!

Lidl: ecco il miglior giorno della settimana per fare la spesa e...

Per ottenere le migliori offerte da Lidl, devi scegliere il giusto giorno della settimana per venire in negozio. Scopri quale…

Da Lidl, ci sono sempre buoni affari da fare. Ma sai che c’è un giorno in particolare per potenziare il tuo potere d’acquisto? Ti diremo tutto…

L’estate continua con le migliori offerte di Lidl

I buoni affari stanno arrivando da Lidl in questo momento per celebrare l’estate. Infatti, è ora di venire nel negozio tedesco per ottenere ispirazioni e goderti la stagione.

Quest’estate, approfitta delle offerte speciali nel tuo supermercato preferito. Attesa da tanto tempo, la stagione estiva è ancora qui per un po’ prima del ritorno a scuola.

Lidl è una delle mete preferite dei francesi per fare la spesa. E non è un caso. Perché da loro, prodotti di qualità e grandi risparmi vanno di pari passo!

Il discount ha i migliori riferimenti per soddisfare le aspettative di tutti. Abitazione, moda, salute, benessere… Vieni a trovare nel marchio i prodotti che stai cercando ovunque per dare vita ai tuoi progetti.

Come questa tenda per andare a campeggiare che garantirà sia la tua protezione che la tua sicurezza. Abbastanza grande da ospitare due persone, è attualmente uno dei bestseller del marchio.

Se hai scelto di trascorrere il tuo agosto a casa, Lidl ha qualcosa per farti felice anche tu. Non finire la stagione estiva senza organizzare un barbecue a casa se hai spazi all’aperto.

È l’occasione per riunire famiglia e amici intorno a deliziose grigliate grazie a questo modello sferico venduto a un prezzo scontato dal discount. Per preparare le tue spiedini, non esitare a venire a rifornirti da Lidl, dove troverai tutto il necessario per deliziare i tuoi ospiti.

Ma attenzione, preferisci scegliere il giusto giorno per venire a fare la spesa in negozio! Perché sì, c’è un giorno ideale per passare dal negozio. Ed ecco quale…

Questo giorno privilegiato per fare la spesa

Se sei abituato a venire regolarmente da Lidl, forse conosci già bene il modo di lavorare del marchio. Ma per gli altri, sappiate che il mercoledì è il giorno da favorire per venire a fare i vostri acquisti.

Perché questo giorno in particolare? Semplicemente perché è quello in cui Lidl offre le sue offerte speciali su prodotti non alimentari.

Queste offerte riguardano principalmente il fai da te, il giardinaggio, la moda, lo sport e la decorazione. Perché da Lidl, non aspettarti solo di poter riempire il tuo frigo.

Da anni, il marchio diversifica le sue offerte proponendo molti articoli a prezzi scontati. Attenzione però, perché il turnover è rapido. Ogni settimana troverete una quantità limitata di novità.

Grazie ai loro prezzi spesso molto allettanti, fino al 50%, di solito vanno via rapidamente. È stato ancora il caso di recente con il ritorno di Monsieur Cuisine che ha letteralmente creato il caos tra la clientela.

Se non vuoi perderti nessuna delle offerte del marchio, riserva principalmente i tuoi mercoledì per passare da Lidl. Puoi anche rimanere aggiornato sugli arrivi e sulle offerte speciali iscrivendoti al programma fedeltà del discount.

Ora sai quando venire a fare la spesa al miglior prezzo per sostenere il tuo potere d’acquisto. E se passassi da Lidl mercoledì prossimo?

4.8/5 - (5 votes)