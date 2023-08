Lidl: ecco cosa non devi assolutamente fare durante la tua spesa!

I clienti del supermercato Lidl hanno a volte cattive abitudini. Ecco cosa non dovresti mai fare nel negozio.

Hai l’abitudine di fare la spesa da Lidl? Ecco le cose che non dovresti più fare nel famoso discount. Infatti, alcune azioni dei clienti tendono ad irritare i dipendenti e a ritardarli nel loro lavoro. Ti diciamo tutto da A a Z!

Un marchio vittima del suo successo?

Lidl è uno dei supermercati più popolari del momento. Infatti, il negozio attira migliaia di clienti ogni settimana grazie al suo concetto unico.

In questo periodo di inflazione, i consumatori sono numerosi a scegliere il discount per fare il pieno di offerte vantaggiose. Il negozio sta quindi registrando una crescita record dall’inizio dell’anno.

Lidl offre numerosi vantaggi. Il negozio permette di acquistare una vasta scelta di prodotti alimentari o di accessori per la casa. I clienti possono godere di un’ampia autonomia durante il loro shopping. Tuttavia, a volte adottano cattive abitudini.

Spesso i clienti si permettono alcuni comportamenti inappropriati durante la spesa. Queste azioni fanno perdere molto tempo ai cassieri e al personale. Peggio ancora, alcuni visitatori arrivano persino a mancare di rispetto ai dipendenti di Lidl. Ecco quindi cosa non dovresti mai fare negli scaffali.

Queste abitudini che infastidiscono i venditori

Innanzitutto, i dipendenti Lidl denunciano la mancanza di rispetto delle norme igieniche da parte dei clienti. Infatti, ricordiamo che è vietato assaggiare un prodotto o aprire una confezione. Questo vale anche per gli alimenti sfusi che spesso vengono consumati senza essere pagati.

Ogni prodotto aperto e iniziato finirà nella spazzatura. Per ovvie ragioni, quindi, è vietato servirsi prima di passare alla cassa.

Un’altra abitudine da evitare assolutamente è lasciare le porte dei frigoriferi aperte. Troppo spesso i clienti non richiudono i frigoriferi. E questo può causare grandi danni! È importante mantenere la catena del freddo per una buona conservazione degli alimenti. Sii quindi attento a questo dettaglio. I dipendenti Lidl te ne saranno grati.

Infine, pensa a parcheggiare correttamente nel parcheggio del supermercato. Alcuni clienti non esitano a lamentarsi con i dipendenti a seguito di un incidente. Tuttavia, Lidl non è responsabile degli incidenti nei suoi parcheggi.

Tutte queste azioni fanno perdere molto tempo ai venditori. Anche se il cliente è re, è importante rimanere educati e rispettosi per non disturbare il loro lavoro.

Cosa non fare mai da Lidl

Non lo sai forse, ma Lidl ha un’organizzazione diversa da alcuni negozi. Pertanto, è possibile che il tuo supermercato non possa sempre soddisfare le tue aspettative. Ecco quindi cosa non dovresti mai fare presso il discount.

Ad esempio, i dipendenti non hanno accesso alle scorte dei prodotti. Non ha senso quindi contattare il servizio clienti, poiché non potrà fornirti informazioni sulla loro disponibilità. Si consiglia di recarsi in negozio. Ricorda anche di rispettare le date di uscita indicate nei cataloghi.

Accade anche che alcuni punti vendita Lidl non abbiano servizi igienici. Infatti, non esiste una legge che imponga l’installazione di bagni nei supermercati. Chiedere l’accesso sarà quindi inutile.

Ora, Lidl non ha più segreti per te. Sai quindi cosa devi fare per non dare fastidio alle squadre.

4.9/5 - (8 votes)