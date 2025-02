Lidl e WWF si alleano per promuovere un’alimentazione consapevole e salutare

La catena di supermercati Lidl, con il supporto del WWF, migliora la sua strategia di Alimentazione Consciente

La nota catena di supermercati Lidl, in collaborazione con il WWF, sta incrementando il proprio impegno verso la strategia di Alimentazione Consciente nei suoi negozi situati in 30 paesi, allineando ancora di più la gamma di prodotti con la Dieta della Salute Planetaria (PHD) per creare un sistema alimentare sostenibile e salutare per il 2050. Questa alleanza globale mira ad affrontare sfide come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e le malattie legate alla dieta, trasformando il sistema alimentare.

Accorgendosi di questi urgenti problemi e della sua responsabilità verso la società e il pianeta, Lidl ha stabilito obiettivi ambiziosi lungo tutta la sua catena di valore per contribuire alla trasformazione globale del sistema alimentare, permettendo ai clienti di mantenere la libertà di scelta e prendere decisioni di acquisto più sostenibili con maggiore facilità.

Il commento dei dirigenti

Carlos González-Vilardell, direttore generale di commercializzazione e acquisti di Lidl, ha spiegato che “per nutrire una popolazione mondiale in crescita in modo salutare, è fondamentale una trasformazione globale del sistema alimentare. Da parte nostra, ci siamo impegnati a contribuire a questo obiettivo per anni, basandoci sulla logica scientifica della Dieta della Salute Planetaria. Ora, con il WWF come partner esperto al nostro fianco, vogliamo avere un impatto ancora maggiore nel futuro e offrire ai nostri clienti una selezione in continua crescita di alternative più salutari e sostenibili.”

Mariella Meyer del WWF Svizzera ha aggiunto: “Accogliamo con favore l’adesione di Lidl alla Dieta della Salute Planetaria e l’uso della Metodologia dei Dettaglianti per diete basate sul Pianeta di WWF3. Questo è un passo cruciale per trasformare il sistema alimentare, che è il principale motore della perdita di natura e vita selvatica. Concentrandosi su più opzioni basate su fonti vegetali, Lidl dà priorità sia alla salute umana che a quella planetaria. Speriamo che ciò ispiri altre catene a seguire il suo esempio e a concentrarsi maggiormente su opzioni di origine vegetale rispetto a quelle di origine animale”.

Gli obiettivi futuri di Lidl

L’obiettivo internazionale di fornire il 20% di alimenti di origine vegetale (frutta e verdura, cereali integrali e proteine vegetali) in tutta la sua gamma entro il 2030 fa parte della strategia olistica di CSR e del concetto di alimentazione dell’azienda. Da qui al 2024, Lidl, che segue la metodologia del WWF per promuovere diete consapevoli e salutari, fornirà informazioni annuali sui progressi raggiunti, rendendo pubblici i dati ottenuti nei seguenti settori:

• Maggiore trasparenza nutrizionale. Per completare queste iniziative, Lidl si impegna a implementare l’etichettatura frontale Nutri-Score su tutti i suoi prodotti confezionati di marca propria entro il 2026. Questo sistema di etichettatura aiuterà i clienti a prendere decisioni di acquisto più informate e salutari.

• Meno zucchero e sale nei prodotti. Lidl è stato il primo supermercato a raggiungere gli obiettivi della strategia NAOS, riformulando il 10% della sua gamma per ridurre il contenuto di sale, zucchero e grassi. Inoltre, continua a riformulare la sua gamma per raggiungere l'obiettivo di ridurre il contenuto di sale e zucchero del 20%, dimostrando la sua dedizione continua alla salute dei suoi clienti senza compromettere il sapore dei suoi prodotti.

• Più frutta e verdura. La frutta e verdura fresca sono un componente essenziale della strategia di 'Alimentazione Consciente' di Lidl. La catena di supermercati continua a fornire ai clienti un'ampia selezione di prodotti freschi ogni giorno.

• Più prodotti integrali. Inoltre, Lidl apprezza i prodotti integrali nella sua gamma, poiché contengono una maggiore quantità di nutrienti e favoriscono la salute digestiva, tra gli altri benefici. I prodotti integrali sono una parte essenziale della sua offerta, fornendo opzioni più salutari e nutrienti per i suoi clienti.

• Più fonti di proteine vegetali. Con il suo marchio Vemondo, risponde a un settore e tendenza veggie della popolazione. Dal 2022, Lidl ha iniziato a misurare e analizzare la proporzione di fonti di proteine di origine vegetale rispetto a quelle di origine animale nei suoi prodotti. Inoltre, Lidl continua ad elevare gli alti standard di benessere animale per i prodotti a base di carne che continua a offrire.

Queste iniziative riflettono l’impegno di Lidl nel promuovere un’alimentazione consapevole e salutare, offrendo ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti che contribuiscono al loro benessere.

