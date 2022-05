Lidl e Mercadona competono nel “boom” della crema pasticcera vegana

Perché Sempre più persone aderiscono al dieta veganale grandi catene di supermercati stanno rapidamente adattando i loro cataloghi per soddisfare le esigenze dei consumatori preferenza alimentare. È un gruppo di clienti in piena crescita, quindi diverse aziende hanno optato per questi prodotti competere con La leadership globale di Mercadona.

Un esempio di questo sono le opzioni vegane di Lidl, che in questi mesi ha aggiunto nuovi alimenti alla sua offerta. Tra le varie opzioni ci sono il crema pasticcera veganache sono stati ben accolti e hanno ricevuto commenti positivi sui social.

Devi provare la crema pasticcera vegana al cioccolato lidl. Pura droga senza tagliare la mia gente — Antigone🌻 (@Anti_gonac) 16 novembre 2021

Informazioni nutrizionali

È un prodotto che è disponibile al gusto vaniglia e dentro sapore di cioccolato e quanto costa 69 centesimi. Tuttavia, va ricordato che i prodotti privi di ingredienti di origine animale non devono essere per forza più sani, poiché spesso contengono quantità considerevoli di zuccheri o dolcificantipoco interessante per la salute.