Lidl e Carrefour stanno per essere sfidate: il supermercato olandese arriva per conquistare il mercato

Quando sembrava che il panorama dei supermercati in Italia fosse dominato da giganti come Lidl, Carrefour e Conad, un nuovo competitor sembra aver iniziato a guadagnare terreno. Con un’offerta che combina prezzi bassi, varietà e prodotti che conquistano i clienti, Action, il supermercato di origine olandese, sta trasformando il panorama del commercio in Italia. Cosa lo distingue dagli altri e come potrebbe riscrivere le regole del settore?

Per coloro che ancora non lo conoscono, o se non hai avuto l’opportunità di visitare uno dei loro punti vendita, devi sapere che Action è un supermercato nato nel 1993 a Enkhuizen, nei Paesi Bassi. In breve tempo, quello che era iniziato come un piccolo negozio si è trasformato in un fenomeno europeo. Oggi, il marchio vanta più di 2.922 negozi distribuiti in 12 paesi, e il suo ritmo di espansione non mostra segni di arresto.

Il supermercato olandese che promette di rivoluzionare il mercato

La chiave del successo di Action risiede nella sua capacità di offrire prodotti di qualità a prezzi incredibilmente bassi. I suoi negozi sono organizzati per permettere ai clienti di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico luogo, dagli articoli per la casa ai prodotti alimentari.

Specificatamente, Action offre una selezione di “più di 6.000 articoli di qualità” a prezzi accessibili. La sua gamma di prodotti è stata attentamente progettata per sorprendere costantemente i suoi clienti. Inoltre, la sua politica commerciale si basa sul rinnovo costante dei prodotti presenti nei suoi negozi, permettendo di trovare 150 novità ogni settimana, oltre a 1.500 prodotti per soli un euro.

Alcuni degli aspetti di spicco della sua offerta sono:

Casa e decorazione : gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità.

: gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità. Prodotti per la pulizia : i prodotti per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto.

: i prodotti per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto. Hobby e giocattoli: un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche permettono di rifornirsi senza mettere a repentaglio il budget.

un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche permettono di rifornirsi senza mettere a repentaglio il budget. Bellezza e cura personale : il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Conad o Tigotà.

: il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Conad o Tigotà. Snack e alimenti di base: sebbene non sia il loro focus principale, Action offre anche prodotti alimentari che stanno guadagnando popolarità tra i suoi acquirenti.

Un mercato in continua evoluzione

La crescita di Action non solo rappresenta una minaccia per Lidl e Carrefour, ma riflette anche una tendenza più ampia: l’arrivo di nuovi modelli di business che rispondono alle esigenze del consumatore moderno. Altri nomi come Jysk (specialista in mobili e decorazioni, simile a IKEA), Normal (con prodotti di bellezza low cost) e Pepco (con abbigliamento e accessori a prezzi accessibili) stanno dimostrando che il mercato italiano è aperto a proposte innovative e diverse.

Inoltre, competitor come Tedi, Kik e Eurospin hanno seguito strategie simili, concentrando l’attenzione su prezzi bassi e un’esperienza di acquisto diversa. Questa nuova ondata di supermercati europei sta costringendo i giganti consolidati a adattarsi o a rischiare di rimanere indietro.

Perché Action potrebbe eclissare altri supermercati?

Il modello di business di Action rappresenta una sfida diretta per giganti come Lidl e Carrefour. Mentre questi ultimi si concentrano su promozioni occasionali e marchi propri, Action punta a mantenere prezzi bassi costantemente, offrendo inoltre una esperienza di acquisto completamente diversa. Questo lancia una feroce competizione in un mercato dove la fedeltà del cliente dipende sempre più dalla percezione del valore.

In un momento in cui i consumatori danno priorità al risparmio senza rinunciare alla qualità, catene come Action sono perfettamente posizionate per catturare una quota significativa del mercato. Aggiungendo a ciò il suo impegno per la sostenibilità, è chiaro che non solo stanno cambiando le regole del gioco, ma stanno anche gettando le basi per una nuova era nel commercio al dettaglio.

Cosa possiamo aspettarci in futuro?

Con la sua strategia di espansione aggressiva e il suo focus su soddisfare le esigenze del consumatore a prezzi bassi, Action è ben posizionata per continuare a crescere in Italia. I supermercati tradizionali dovranno innovare e adeguare le loro offerte se vogliono rimanere rilevanti di fronte a questa nuova concorrenza.

In conclusione, l’arrivo di Action non solo promette di cambiare il modo in cui facciamo la spesa, ma preannuncia anche una nuova era per il settore dei supermercati in Italia. Se non hai ancora visitato un negozio Action, preparati a scoprire perché sta conquistando tutto il paese.