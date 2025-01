Lidl e Carrefour stanno per essere sconfitti: il supermercato olandese arriva per conquistare il mercato

Quando sembrava che il panorama dei supermercati in Italia fosse dominato da giganti come Lidl, Carrefour ed Esselunga, un nuovo concorrente sembra aver iniziato a prendere piede. Con un’offerta che combina prezzi bassi, varietà e prodotti che conquistano la clientela, Action, il supermercato originario dei Paesi Bassi, sta rivoluzionando il mercato italiano. Perché è così speciale e come potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore?

Per coloro che non lo conoscono ancora, o se non hai avuto la possibilità di visitare uno dei suoi punti vendita, devi sapere che Action è un supermercato nato nel 1993 a Enkhuizen, nei Paesi Bassi. In breve tempo, ciò che era iniziato come un piccolo negozio si è trasformato in un fenomeno europeo. Oggi, il marchio conta più di 2.922 punti vendita distribuiti in 12 paesi, e il suo ritmo di espansione non mostra segni di rallentamento. Dalla sua arrivata in Italia nel 2022, con il suo primo punto vendita a Torino, Action è cresciuta in modo esponenziale, raggiungendo 43 punti vendita in diverse regioni del paese. Questo successo non è un caso. Action offre qualcosa che molti supermercati tradizionali non riescono a garantire: prezzi imbattibili su una vasta gamma di prodotti. Dai utensili da cucina alla decorazione, i clienti trovano soluzioni pratiche, moderne ed economiche adatte a tutte le case.

Il supermercato olandese che conquista l’Italia

La chiave del successo di Action risiede nella sua capacità di offrire prodotti di qualità a prezzi incredibilmente bassi. I suoi negozi sono organizzati in modo che i clienti possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico luogo, dagli articoli per la casa ai prodotti alimentari.

In particolare, come spiegano sul loro sito web, Action offre una selezione di “oltre 6.000 articoli di qualità” a prezzi accessibili. La sua gamma di prodotti è stata accuratamente studiata per sorprendere sempre i suoi clienti. Inoltre, la sua politica commerciale si basa sul continuo rinnovamento di due terzi dei prodotti presenti nei suoi negozi, così da poter offrire 150 novità ogni settimana, con l’aggiunta di 1.500 prodotti a solo un euro.

Alcuni degli aspetti più importanti della sua offerta sono:

Casa e decorazione : gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo si distinguono per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità.

: gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo si distinguono per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità. Prodotti per la pulizia : i prodotti per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto.

: i prodotti per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto. Hobby e giocattoli: un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche permettono di fare scorte senza compromettere il budget.

un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche permettono di fare scorte senza compromettere il budget. Bellezza e cura personale : il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Esselunga o Tigotà.

: il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Esselunga o Tigotà. Snack e alimenti di base: sebbene non sia il suo focus principale, Action offre anche prodotti alimentari che stanno guadagnando popolarità tra i suoi acquirenti.

Un mercato in piena evoluzione

La crescita di Action non rappresenta solo una minaccia per Lidl e Carrefour, ma riflette anche una tendenza più ampia: l’arrivo di nuovi modelli di business che rispondono alle esigenze del consumatore moderno. Action non è la sola a combattere questa battaglia. Altri brand come Jysk (specializzato in mobili e decorazioni, simile a IKEA), Normal (con prodotti di bellezza a basso costo) o Pepco (con abbigliamento e accessori a prezzi accessibili) stanno dimostrando che il mercato italiano è aperto a proposte fresche e diverse.

Inoltre, concorrenti come Tedi, Kik e Primaprix hanno seguito strategie simili, concentrando la loro attenzione su prezzi bassi e un’esperienza di acquisto diversa. Questa nuova ondata di supermercati europei sta costringendo i giganti consolidati ad adattarsi o rischiare di rimanere indietro.

Perché Action potrebbe superare gli altri supermercati?

Il modello di business di Action rappresenta una sfida diretta per giganti come Lidl e Carrefour. Mentre questi ultimi si concentrano su promozioni occasionali e marchi propri, Action punta a mantenere prezzi bassi in modo costante, offrendo inoltre un’esperienza di acquisto completamente diversa. Questo pone una feroce concorrenza in un mercato in cui la fedeltà del cliente dipende sempre più dalla percezione del valore.

In un momento in cui il consumatore dà priorità al risparmio senza rinunciare alla qualità, catene come Action sono perfettamente posizionate per catturare una quota significativa del mercato. Se a questo aggiungiamo il suo impegno per la sostenibilità, è chiaro che non solo stanno cambiando le regole del gioco, ma stanno anche gettando le basi per una nuova era nel commercio al dettaglio.

Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Con la sua strategia di espansione aggressiva e il suo focus sul soddisfare le esigenze del consumatore a prezzi bassi, Action è ben posizionata per continuare a crescere in Italia. I supermercati tradizionali dovranno innovare e adeguare le loro offerte se vogliono rimanere rilevanti di fronte a questa nuova concorrenza.

In definitiva, l’arrivo di Action non solo promette di cambiare il modo in cui facciamo la spesa, ma inaugura anche una nuova era per il settore dei supermercati in Italia. Se non hai ancora visitato un negozio Action, preparati a scoprire perché sta facendo breccia in tutto il paese.