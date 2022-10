Lidl e Aldi all’offensiva in Francia

La metamorfosi di Aldi, che resta un piccolo giocatore in Francia rispetto alla Lidl, ma ha deciso di recuperare. Stephane LAGOUTTE/Sfide REA

DECRYPTION – Lasciati indietro negli anni 2000, i due marchi tedeschi hanno saputo riprendersi, grazie a una politica dei prezzi aggressiva, ma non solo.

Stanno lentamente ma inesorabilmente guadagnando terreno. Aldi e Lidl, sbarcati in Francia all’alba degli anni ’90, hanno giĂ rosicchiato quasi il 10% di quota di mercato nella distribuzione alimentare. Il 2021 è stato il loro anno: sono i due player le cui vendite sono aumentate di piĂą, davanti a Leclerc, il leader, e ai loro concorrenti discount francesi, Netto e Supeco. “Tra qualche anno ci saranno solo Lidl, Aldi e uno o due altri francesi nel segmento delle corse low cost”, prevede il boss di un grande distributore francese.

La loro corsa sembra inarrestabile. Il 2022 promette di essere altrettanto fiorente in quanto l’attenzione al potere d’acquisto è un terreno fertile per loro. “A marzo, quando i prezzi aumenteranno, i marchi piĂą economici come Lidl e Aldi saranno particolarmente attraenti”, stima Daniel Ducrocq, direttore del reparto distribuzione di Nielsen IQ.

Le ragioni del successo

La semplicitĂ e l’efficienza del loro modello consentono loro di visualizzare i prezzi 5%…