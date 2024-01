Lidl distrugge Ikea con questo bellissimo portafoto a basso prezzo!

Lidl ha chiaramente messo in difficoltà Ikea con questo sublime ed elegantissimo portafoto ad un prezzo assolutamente ridicolo!

La decorazione di una casa è un punto molto importante in molte famiglie. E per una buona ragione, vogliono essere in una Vogliono trovarsi in un ambiente sano che rifletta la loro immagine e sia confortevole. Marchi come Lidl o Ikea fanno del loro meglio per attirare i clienti. E questo è il caso di questo bellissimo portafoto!

Lidl semplifica la vita dei clienti

Sebbene l'acquisto di mobili sia molto importante per una stanza, non bisogna assolutamente lesinare sui piccoli dettagli. E per una buona ragione, questi sono Gran parte della decorazione è costituita da questi dettagli.

È grazie a questi famosi accessori che una stanza può distinguersi immediatamente dalle altre. Molti marchi offrono un'ampia gamma di articoli per completare la decorazione della casa.

Ikea, Lidl, Maisons du Monde o Alinea, molti marchi fanno del loro meglio per distinguersi dagli altri con i loro prodotti. Ma alcuni sono più costosi di altri e non è alla portata di tutte le tasche.

Lidl lo sa meglio di chiunque altro. Per questo motivo l'azienda si distingue spesso per i suoi prodotti a basso prezzo, molto utili per la vita quotidiana.

Pur essendo un rivenditore di generi alimentari, Lidl non si limita a questa categoria. Tessili, elettrodomestici e persino decorazioniNon esita a spaziare in diversi campi.

E il minimo che si possa dire è che fa tutto il possibile per semplificare la vita dei suoi clienti. E per evitare di fare grossi buchi nei loro bilanci.

La cornice perfetta per la vostra casa

Uno degli elementi decorativi presenti nella maggior parte delle case sono le fotografie. In qualsiasi salotto o stanza della casa, possiamo trovare immagini di cornici con foto di parenti se stessi, genitori, figli, nipoti, zii, fratelli.

Lidl ha quindi capitalizzato questa tendenza mettendo in vendita una cornice che può contenere sei foto. Questa cornice può aggiungere un tocco incredibile alla vostra casa per renderla più attraente. distinguersi dalla massa.

È un prodotto Lidl che si distingue soprattutto per il suo design. E cioè che questa cornice di grandi dimensioni unisce le superfici di sei cornici. Possono quindi contenere sei fotografie che variano tra due dimensioni.

In particolare, 10 × 15 e 13 × 9 centimetri. È quindi necessario adattate le vostre foto a queste misure in modo che si inseriscano senza problemi in questa famosa cornice. La cornice è in plastica, il coperchio in vetro e il retro in cartone.

Prezzo accessibile per tutti

Una cosa è certa: questo oggetto decorativo venduto da Lidl farà sicuramente invidia ai vostri ospiti. E per una buona ragione: questo oggetto dà un tocco molto elegante alla vostra casa. Si può anche utilizzare per Le foto più belle dei vostri cari.

Se lo si desidera, è anche possibile inserire immagini di paesaggi o di un'area che sicuramente si sposa con l'estetica della casa. Se desiderate acquistare questo prodotto, è Dovrete spendere 4,99 euro.

Un prezzo molto conveniente per dare un bel tocco decorativo alla vostra casa. Lidl non perde mai l'occasione di mettere in vendita prodotti a basso prezzo che daranno alla vostra casa un aspetto più elegante.

Con questo portafoto, Lidl sta chiaramente mettendo in difficoltà Ikea. Sebbene l'azienda svedese sia specializzata in questo tipo di prodotti, ora è il marchio tedesco a prendere il sopravvento in questo campo.

Una cosa è certa, Ikea dovrà fare del suo meglio per per raggiungere Lidl e i suoi prezzi bassi !