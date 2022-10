Lidl de Joigny: il regista revoca lo sciopero della fame dopo un accordo

Il manager di un supermercato Lidl a Joigny, Yonne, ha concluso venerdì lo sciopero della fame per protestare contro il suo licenziamento per aver ritardato il rimborso dei prodotti che aveva preso da un negozio. “Sono sollevato che sia finita“, ha dichiarato ad AFP Abdelkarim Handichi, che mercoledì aveva smesso di mangiare, installato su un materassino davanti al supermercato, sotto un cartello appeso dai dipendenti dove si leggeva: “Il nostro manager in sciopero della fame“. Lunedì i 21 dipendenti del negozio avevano iniziato uno sciopero per sostenere il loro manager. Hanno ripreso a lavorare venerdì dopo un accordo raggiunto con la dirigenza della Lidl”per porre fine alle controversie di lavoro individuali“Semplicemente ha detto Lidl in un comunicato stampa.

Abdelkarim Handichi non ha potuto dire di più sul contenuto dell’accordo,”perché c’è una clausola di riservatezza“, semplicemente aggiungendo “esci da questo conflitto a testa alta“. Fonti vicine al dossier, si precisa che è stato trovato un accordo amichevole affinché Abdelkarim Handichi lasci l’azienda. “È un accordo responsabile e umano che si adatta a tutte le parti. È un compromesso positivo», ha detto Mohamed Sylla, delegato sindacale centrale UNSA Lidl.

Il 28 febbraio, Abdelkarim Handichi era stato chiamato per rinforzi in un negozio parigino. Prende quattro prodotti per uso personale, per un valore di quasi 90 euro, ma, in mancanza di mezzi di pagamento, firma un “trasferimentoche gli permette di pagare questi oggetti a Joigny, in seguito. “L’errore che ammetto è che l’avevo detto al mio manager lunedì sera – martedì pago“, aveva dichiarato questa cornice di trent’anni. “Ma ho dimenticato di farlo. Ora, a un certo punto, devi anche fidarti di te stesso. Sono un responsabile di negozio, ho un ottimo stipendio, ho un’auto aziendale, non mi farò un ladro per 89 euro“. All’inizio di aprile, il suo manager lo ha informato di essere stato licenziato per cinque giorni. Ma, in una lettera ricevuta martedì 19 aprile, Abdelkarim Handichi aveva appreso del suo licenziamento”per una vera e seria ragione“.