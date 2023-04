Lidl crea qualcosa che i suoi clienti desiderano da molto tempo: è perfetto per la primavera

Lidl realizza qualcosa che i suoi clienti desiderano da molto tempo, perfetto per la primavera. Un prodotto ideale per la terrazza, il balcone o anche per gli interni della casa, concepito appositamente per le tue piante, con un design che sicuramente ti ispirerà per altre funzioni. Prendi nota perché è uno dei prodotti del bazar di Lidl che sta già spopolando e che sicuramente vorrai avere.

Il prodotto perfetto per la primavera lanciato da Lidl

Tra le numerose proposte che Lidl aggiunge ora al suo bazar in occasione della primavera, la più venduta è il set di supporti per vasi realizzati in metallo e rivestiti in polvere e plastica.

Il set è composto da due supporti con un design simile a uno sgabello, con protezioni sulle gambe per non danneggiare il pavimento, sia all’esterno che all’interno della tua casa. Nel caso in cui desideri riporlo o spostarlo per poter spazzare o aspirare il pavimento, le gambe possono essere ripiegate in modo da non intralciare e non occupare spazio.

Caratteristiche del set di supporti per vasi di Lidl

Disponibile in nero o bianco, il set è composto da due supporti che hanno una capacità massima di carico fino a 5 chilogrammi, il che lo rende perfetto anche per vasi grandi. I supporti hanno inoltre due dimensioni. Il grande misura (circa) 37,9 x 25 x 25 cm, mentre il supporto piccolo ha dimensioni (approssimative) di 27,8 x 20,5 x 20,5 cm. Il peso è di 1,2 chilogrammi.

Questi sgabelli o supporti sono stati creati per posizionare le piante del terrazzo o del giardino in modo che siano più visibili, ma potresti anche utilizzarli per posizionare piante artificiali all’interno della tua casa o come base decorativa su cui, ad esempio, posizionare un vaso o delle candele di grandi dimensioni. Un set dallo stile molto elegante, perfetto per dare un tocco di novità alla tua casa questa primavera e farle assumere un aspetto fresco e rinnovato.

Come acquistare il set di supporti per vasi di Lidl

Se desideri acquistare questo set per sostenere i vasi questa primavera, puoi acquistarlo nel loro negozio online al prezzo di 12,99 euro. Affrettati se ti piace, poiché appare anche un avviso che sta vendendo molto rapidamente e che potrebbe esaurirsi in breve tempo.

