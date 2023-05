Lidl crea il suo modello di scarpe simile a Converse, disponibile in vari colori e a prezzi convenienti!

Vuoi acquistare Converse senza spendere troppo? Il marchio Lidl presenta il suo modello a un prezzo molto conveniente!

Sempre al passo con la moda! Il marchio Lidl presenta il nuovo modello di sneakers che riprende i famosi Converse. Tutto a un prezzo mini che farà felici i budget ridotti.

Sneakers senza tempo

Negli ultimi anni, l’azienda di grande distribuzione è riuscita a distaccarsi dalla sua immagine di hard-discounter. Infatti, Lidl è ora conosciuta come un marchio piuttosto trendy che propone prodotti di buona qualità.

Inoltre, dopo essere diventata un vero e proprio punto di riferimento nei reparti alimentari, Lidl si è dedicata alla moda! E diciamo che il successo è sempre al rendez-vous.

Infatti, il brand tedesco propone sempre più prodotti abbigliamento che copiano i codici delle tendenze più desiderate. Vestirsi con Lidl permette quindi di essere alla moda. Riducendo notevolmente il budget shopping.

Perché, senza sorprese, Lidl propone prodotti di qualità ai migliori prezzi. Recentemente, il marchio tedesco ha presentato un modello di sneakers copiato dalle iconiche Converse. Il che fa ombra al celebre marchio che continua a godere di una grande popolarità.

Negli anni, Converse è diventata la scarpa preferita di tutti! Non importa il tuo stile, puoi indossare questo tipo di sneakers sia sportive che eleganti, ma soprattutto molto comode.

Se non lo sapevi, si dice che le Converse siano il frutto di una caduta dalle scale. Negli anni ’90, un certo Marquis Mills Converse fu vittima di una grave caduta e decise quindi che era necessario avere suole in gomma per evitarlo. Ecco come sarebbero nate le famose sneakers che tanto amiamo.

Il modello Lidl a meno di 10 euro

Poiché Lidl non perde mai di vista le tendenze, era solo questione di tempo prima che il marchio presentasse i propri modelli di Converse. Ora, gli appassionati di moda possono quindi regalarsi una bella coppia di sneakers iconiche, senza spendere una fortuna!

Il marchio tedesco ha optato per un modello di scarpe alte con imbottitura interna che le rende molto comode. Inoltre, la loro altezza alla caviglia le rende perfette da indossare sia in estate che in inverno! Adoriamo.

Ovviamente, la grande distribuzione ha ripreso gli stessi codici della celebre scarpa. Con una scarpa interamente in tessuto. E la famosa suola in gomma per evitare cadute!

Lidl offre anche una scelta tra due colori. Ovvero nero e rosa. Il rosa sarà anche ideale per aggiungere un tocco di colore al tuo outfit.

Sappi che potrai anche trovare queste scarpe dalla taglia 36 alla 40. Per trovare la tua taglia ideale! Sul sito del marchio, i clienti che hanno già acquistato questo modello sembrano molto soddisfatti.

“Buon prezzo e qualità, mi piace questo stile, sono contento di aver avuto almeno queste scarpe da Lidl in taglia 36, perché ultimamente è quasi impossibile trovarle qui.” commenta un acquirente. Come puoi vedere, le Converse Lidl stanno incontrando molto successo.

Quindi, se vuoi metterci le mani sopra, dovrai sbrigarti. Inoltre, a un piccolo prezzo di soli 9,99 euro, le scorte rischiano di esaurirsi a una velocità folle! Quindi sai cosa devi fare! Direzione Lidl senza indugi.

4.4/5 - (12 votes)