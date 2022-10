Lidl continua la sua espansione nel Regno Unito e annuncia 4.000 assunzioni

La catena di supermercati hard discount Lidl ha annunciato mercoledì di voler rafforzare la sua presenza nel Regno Unito, con l’obiettivo di aprire più di 200 negozi e assumere 4.000 persone entro il 2025, secondo un comunicato stampa del gruppo tedesco.

Il marchio conta oggi più di 880 negozi e 13 centri di distribuzione in Gran Bretagna, dove impiega più di 26.000 persone. Prevede di raggiungere 1.000 negozi entro il 2023 e 1.100 entro il 2025.

Lidl detiene il 6,2% della quota di mercato in Gran Bretagna, una cifra che è più che raddoppiata in dieci anni, secondo i dati dell’azienda Kantar, in un settore molto competitivo che vede le catene low cost rosicchiare quote di mercato attori storici.

Come altre catene di supermercati, Lidl ha visto aumentare le vendite con la crisi sanitaria. Il suo fatturato nel paese è quindi aumentato del 12% a 7,7 miliardi di sterline per l’anno terminato a febbraio, secondo i dati pubblicati mercoledì.

La società ha registrato un utile ante imposte di 9,8 milioni per il periodo, dopo una perdita di 25,2 milioni dell’anno precedente, e ha aperto 55 negozi nel corso dell’anno.nonostante le sfide poste dalla pandemia“. La società ha anche recentemente annunciato l’intenzione di investire 18 milioni di sterline in salari per diventare “il supermercato più pagato del Regno Unitoda marzo 2022.

La catena di supermercati low cost Aldi, anche lei tedesca, da parte sua ha annunciato a fine settembre l’intenzione di accelerare la crescita della propria attività nel Paese e l’assunzione di 2.000 persone il prossimo anno. La sua quota di mercato è più che triplicata in dieci anni, al 7,9%.