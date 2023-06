Lidl colpisce forte con la sua piscina gonfiabile e fuori terra per goderti appieno l’estate!

Per trascorrere un’estate fresca, Lidl svela la sua piscina di grande capacità che ti permette di rinfrescarti dal tuo giardino o terrazza!

Per rinfrescarsi quest’estate, niente di meglio che fare un tuffo in acqua. Regalati questa piscina Lidl che si monta in un attimo, e ti fa godere dei piaceri dell’acqua a prezzi convenienti!

Vivi un’estate al top con Lidl

Ti piacciono le offerte che Lidl ti propone regolarmente? Allora non finirai mai di fare acquisti quest’estate con il discount. L’azienda tedesca non smette infatti di stupirti…

È quasi impossibile non trovare la felicità ad ogni tua visita da loro. Per iniziare al meglio il periodo estivo, Lidl offre promozioni che renderanno felice il tuo portafoglio.

Approfitta appieno dei tuoi spazi esterni durante le belle giornate acquistando ciò di cui hai bisogno presso il tuo negozio. Per abbronzarti a tuo piacimento, regalati ad esempio questa sdraio multiposizione a meno di 50€.

Se sei anche un amante del giardinaggio, Lidl ha tutto ciò che può soddisfare i tuoi desideri. Coltiva le tue pomodori o le tue piante direttamente sul tuo balcone o terrazza.

Realizza il tuo sogno con questo grande vaso a rotelle. Resistente alle intemperie, potrai spostarlo facilmente in base all’ora del giorno in modo che le tue piante siano sempre correttamente esposte.

Risparmiare denaro con Lidl è facile. Per farti risparmiare sempre più euro, il marchio offre offerte imbattibili. Approfitta di questa offerta per attrezzarti per la nuova stagione.

Presso il discount, troverai ad esempio i migliori prodotti per combattere uno dei flagelli dell’estate: il caldo! Infatti, l’ondata di calore minaccia di colpire ancora molte regioni a breve

Lidl colpisce duro con la sua piscina gonfiabile e fuori terra che renderà felice la tua estate

Idee rinfrescanti per la stagione

Per evitarlo, investi in valore sicuro. Come questo climatizzatore 3 in 1 che ti sorprenderà con le sue incredibili prestazioni per un prezzo così basso.

Se hai la fortuna di avere uno spazio esterno ampio fuori casa, allora Lidl ha un’altra sorpresa per te. Scopri infatti questa piscina smontabile Bestway che ti stupirà.

Con le sue dimensioni di 305 × 76 cm, questo modello fuori terra Steel Pro può ospitare da 3 a 4 persone. Questa piscina ha una capacità di 4.678 litri e offre uno spazio acquatico come nessun altro!

Per una maggiore igiene, può essere collegata a un sistema di filtraggio (Ø 32 mm). Puoi anche svuotarla facilmente grazie alla valvola di scarico integrata.

Realizzata con materiali di qualità, questa piscina è fatta per l’esterno. Ha un rivestimento DuraPlus composto da circa tre strati, il che la rende resistente a tutti i climi.

Il prezzo del tuo benessere

Facile da montare e smontare grazie ai suoi connettori a T, è garantita per 2 anni. Se vuoi trascorrere un’estate fresca, è il momento di acquistarla, perché è in vendita a basso prezzo da Lidl.

Per avere questa piscina di alta qualità a casa tua, prevedi di spendere meno di 200 €. Presso il discount, infatti, troverai questo modello a 189,99 €.

È quindi un’occasione da non perdere se vuoi rinfrescarti quest’estate senza spendere troppo. Ecco un’alternativa perfetta per trascorrere la stagione calda in modo piacevole. E, soprattutto, senza rovinarsi!

