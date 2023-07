Lidl colpisce forte con i cuscini perfetti per rilassarsi a casa!

Lidl ha messo in vendita un cuscino molto confortevole che è chiaramente perfetto per completare una terrazza con bancali!

Nel suo catalogo, Lidl mette in vendita prodotti utili per l’interno e l’esterno della casa. In questo periodo estivo, l’azienda propone articoli perfetti per godersi l’estate.

Lidl fa furore con il cuscino per bancali

Per grande gioia dei clienti, Lidl ha proposto un set di cuscini ideali affinché amici o familiari si ritrovino a casa per guardare un film, rilassarsi o trascorrere un pomeriggio diverso nel massimo comfort.

Si tratta del nuovo Pouf di Lidl di cui tutti parlano perché si adatta a qualsiasi stanza, area relax, camera da letto e persino terrazze. Sono cuscini perfetti se hai optato per una terrazza con bancali.

Mentre alcuni acquistano arredi per esterni, altri preferiscono crearli. E si può dire che non c’è nulla di più semplice che realizzare una terrazza con bancali.

Tuttavia, è necessario trovare i cuscini giusti nelle giuste dimensioni per completare il tuo angolo accogliente. Sappi che i cuscini Lidl sono perfetti. Infatti, hanno dimensioni standard che ti permetteranno di sfruttarli al meglio.

Si tratta di un cuscino dal design rettangolare, con seduta e schienale imbottiti per ottenere il massimo effetto. Puoi anche fissarlo in diversi spazi. Ha cuciture evidenziate sui lati e anche al centro del design per ottenere un effetto unico.

Un prodotto con numerosi vantaggi

Questi cuscini presentano una finitura con pieghe evidenziate e punte che creano l’effetto imbottito. Ciò ti offre un migliore supporto. In modo che tu possa dedicarti un po’ di tempo per rilassarti.

Sappi che si tratta del miglior prodotto Lidl per poter ospitare i tuoi ospiti. Infatti, ha abbastanza spazio per più persone. L’imbottitura ha uno spessore fino a 16 cm.

Ha anche fiocchi di qualità, per ottenere un effetto più che confortevole ed affascinante. È un prodotto di qualità, realizzato con materiali resistenti. Contiene allo stesso tempo il 94% di materiali riciclati. Portando così il marchio Global Recycled Standard.

Puoi posizionarlo direttamente a terra grazie alla resistenza dei suoi materiali. E si adatta anche molto bene alle superfici lisce. Il colore del cuscino Lidl è neutro e sobrio.

Si adatta quindi a innumerevoli decorazioni e stili. È un prodotto che è stato anche tinto con una tecnica che consuma meno acqua per ottenere un effetto brillante in qualsiasi momento.

Un articolo disponibile a meno di 50 euro

I coloranti utilizzati contengono una soluzione di pigmenti e fili che aiuta a mantenere il colore per molto più tempo. E costituisce un cuscino resistente e durevole.

Si tratta di un prodotto disponibile in due pezzi, con seduta e cuscino lombare per tutti i bancali. Le dimensioni generali di questo cuscino sono di 120 x 80 x 16 cm per la seduta.

Mentre il cuscino lombare ha dimensioni di 120 cm x 40 x 20/10 cm. È anche abbastanza leggero. Infatti, il prodotto proposto da Lidl pesa solo 2,7 kg. Una cosa è certa, è l’articolo ideale per trascorrere un’estate confortevole.

Se desideri acquistare questo cuscino, sappi che puoi trovarlo sul sito web di Lidl. Al momento, il prezzo è di 49,99 euro.

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

