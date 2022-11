Lidl colpisce duro con un microonde dai colori pastello sublimi a un prezzo basso!

Lidl ha lanciato una nuova collezione di colori pastello. Il microonde è un vero successo per i clienti!

Lidl mette spesso in vendita oggetti per la vita quotidiana che sono più utili degli altri. Recentemente l’azienda ha deciso di mettere in vendita un microonde dai colori pastello. I clienti hanno dato il 100% di pollice in su!

Lidl fa il colpaccio con gli elettrodomestici

Sebbene Lidl sia conosciuta come rivenditore di generi alimentari, non esita ad aprirsi ad altri settori. L’azienda vende anche elettrodomestici che cambiano la vita quotidiana.

Lidl ha recentemente presentato un microonde Silver Crest di colore blu pastello. E il minimo che si possa dire è che diventerà il vostro migliore alleato per cucinare un buon cibo.

E per tutta la stagione invernale. Grazie al suo design vintage con finestra in vetro, non mancherà di sedurvi. Ha una potenza di 700 W e una capacità di 17 litri.

Il design spettacolare del microonde Lidl attira l’attenzione. Il prodotto è chiaramente un’ode alla moda pin-up. Il marchio ha deciso di metterlo in una prezzo abbastanza accessibile.

E il minimo che possiamo dire è che non mancherà di sorprendervi. Sembra che sia appena uscito da una caffetteria a Los Angeles negli anni ’50. Si tratta di un forno a microonde dal design vintage.

Un microonde che piace a tutti

Questo microonde venduto da Lidl non lascerà nessuno indifferente. Non solo per il suo design, ma anche per la sua funzionalità e competitività, che che lo spingono al successo.

Include un timer da 95 minuti. E ha 8 programmi preimpostati. Ad esempio, per riscaldare, cucinare verdure, carne, pesce, zuppe, pizza, pasta. O le patate.

Dispone inoltre di un display a LED che visualizza l’ora e il programma selezionato. Questo apparecchio Lidl è dotato anche di un piatto girevole in vetro. Misura 44,0 x 25,7 x 36,3 cm. Pesa 10 kg.

Il prodotto offerto da Lidl ha una garanzia di 3 anni. Ha ricevuto anche un’ottima valutazione di 4,8 su 5 stelle. In totale 80 clienti hanno espresso la loro opinione. E la maggior parte di loro sembra essere molto soddisfatto del microonde.

Un cliente ha detto: “La consegna è stata rapida, il disimballaggio e l’installazione. Sono completamente soddisfatto. Il colore è davvero bello e la funzionalità è sufficiente. Potrei riacquistare questo articolo in qualsiasi momento”. .

Un’elegante collezione pastello

Se volete acquistare questo microonde Lidl, dovrete spendere 64,99 euro. Questo apparecchio dispone di 8 programmi automatici e 5 livelli di potenza. Una cosa è certa: non mancherà di sedurvi.

Lidl ha anche altri prodotti della collezione pastello. Se si vuole avere una cucina in questo spirito, si possono acquistare anche diverse accessori per la cucina.

Oltre al microonde, è possibile acquistare con un frullatore. Quest’ultimo viene venduto a 59,99 euro. Anche Lidl ha messo in evidenza il suo tostapane. L’acquisto costa 24,99 euro.

Il frullatore, invece, è venduto a 31,99 euro. Per avere la collezione completa, dovrete pagare qualche centinaio di euro. Se il blu non fa per voi, Lidl offre altri colori.

È possibile ottenere la collezione pastello in blu o rosa. Una cosa è certa: darà molto colore alla vostra cucina!