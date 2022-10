Lidl ha deciso di colpire duramente svelando una collezione vintage e in particolare un robot pasticceria ispirato a SMEG a meno di 60€!

Lidl ha deciso di svelare una nuova collezione di elettrodomestici vintage ispirata al famoso marchio SMEG. E oggi Tuxboard ti presenta questo robot pasticceria vintage ad un prezzo bassissimo. Costa meno di 60€. Altra novità del giorno per il discount tedesco, la rimozione delle casse automatiche nel proprio supermercato!

L’hard discount tedesco rimuoverà le casse automatiche dai suoi supermercati!

Questa la notizia del giorno per i supermercati Lidl. Sebbene il marchio tedesco stesse testando le casse automatiche per due anni, ha deciso di rimuoverle tutte. Verranno disinstallati da tutti i Lidl in cui erano presenti.

Tutti i supermercati del mercato del marchio offriranno ora solo casse tradizionali. I clienti potranno trovare una persona fisica durante il checkout. La portavoce della Lidl è stata costretta a parlare a seguito di questa decisione.

“I sondaggi mostrano che le persone hanno trovato la strada per le casse self-service. Sta già diventando un’abitudine, i sistemi sono ovvi… Le casse automatiche sono infatti una tendenza inevitabile nel mercato”. Ma poiché era una prova e la prova è finita, spariranno quindi da tutte le Lidl. Ma tranquillizziamo i clienti, torneranno presto.

Lidl li sta solo perfezionando, aggiornando il software e il layout per renderli ancora più veloci. E non appena questo sarà completato, tutte le casse automatiche torneranno nei supermercati del marchio. E potrai pagare senza passare attraverso un checkout tradizionale.

Lidl colpisce duro con questo robot da pasticceria vintage ispirato a SMEG per meno di € 60!

Dopo le novità del giorno, scopri il prodotto trendy del momento da Lidl. Il marchio tedesco ha rilasciato una collezione di elettrodomestici vintage che sono un successo. Basta guardare su Twitter. Tutti i dispositivi scattano come hotcakes. E il best seller di questa collezione è il robot pasticceria vintage ispirato ai modelli SMEG a meno di 60€.

A quel prezzo, ci dirai che è un prodotto di fascia bassa. Quindi niente affatto, non ha nulla da invidiare ad altri modelli molto più costosi. Questo nuovo robot per pasticceria Lidl ha una ciotola rimovibile con una capacità di circa 5 litri. C’è anche un paraspruzzi con apertura di riempimento. E per preparare le vostre torte, focacce o pane, avrete anche a disposizione i 3 utensili obbligatori come la frusta piatta, la frusta e anche il gancio per impastare. Per non parlare del suo design vintage che ti farà innamorare. È disponibile in rosa e anche in grigio.

E se stavi ancora esitando, il suo prezzo alla fine ti convincerà. Ma non è l’unico elettrodomestico della nuova collezione Lidl.

Gli altri dispositivi di questa gamma vintage!

Oltre al robot da cucina, Lidl offre anche altri elettrodomestici. Puoi avere un microonde venduto a $ 69,99, un tostapane a $ 24,99, un frullatore a $ 31,99.

Ma non è tutto, Lidl propone anche gli stampi (stampi a cerniera, stampini per kouglof e stampini per dolci) a 4,99€ cad. C’è anche un tritatutto multifunzione a 14,99€, un frullatore ad immersione per le vostre zuppe quest’inverno a 9,99€. E se pensi di aver visto tutto, Lidl ha fornito anche un macinasale/pepe elettrico a 7,99 euro, il set di 4 coltelli a 7,99 euro e il bollitore a 24,99 euro. E tutto questo in uno stile vintage ispirato ai dispositivi SMEG.

Questa collezione Lidl è un successo su Twitter. Questi prodotti colorati e retrò stanno andando a ruba. Basta guardare il numero di post pubblicati!