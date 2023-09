Sul suo sito web, Lidl ha fatto centro con questo oggetto indispensabile per lavorare tranquillamente dal proprio letto!

Lidl non smette mai di sorprendere i suoi clienti con l’uscita di numerosi oggetti che semplificano la vita quotidiana. Se la catena è un rivenditore di generi alimentari, non si ferma mai innovare con molte idee.

Un tavolino indispensabile per il telelavoro

Da anni Lidl attira sempre più clienti. E per una buona ragione, il marchio mette molto spesso in vendita prodotti indispensabili per semplificare la vita quotidiana.

Lidl offre un’ampia gamma di prodotti per la cucina, l’abbigliamento e i regali di Natale. opportunità di affascinare i propri clienti. L’azienda non esita a competere con grandi catene come Ikea o Amazon, ad esempio.

Questa settimana, il marchio ha messo in vendita un oggetto innovativo. Si tratta di un tavolino portatile per computer o tablet che cambierà chiaramente la vostra vita. Ed è per una buona ragione.

Questo tavolino può essere portato ovunque. Ma non è tutto. Inoltre, vi permetterà di lavorare senza spostarvi dal letto. Se non volete spostarvi dal vostro accogliente nido, questo tavolo sarà il vostro migliore amico.

Tutto ciò che dovete fare è mettere il vostro computer su questo tavolo. Se volete, potete portarlo con voi. per lavorare dal vostro divano. Anche Lidl ha pensato a tutto.

Un oggetto molto pratico

Se questo tavolo è adatto a un computer o a un tablet, è anche dotato di un portabicchieri. Dispone inoltre di un vassoio per penne e cavi. Lidl ha pensato a tutto per aiutarvi a lavorare con stile. Un sacco di cose a portata di mano.

Questo tavolo da computer è inoltre dotato di piedini antiscivolo e di angoli arrotondati. Ciò rende molto sicuro lo spostamento dell’oggetto in casa.

L’accessorio può essere appoggiato su qualsiasi superficie e non scivola mai grazie ai suoi piedini. Con un peso di 2,11 kg, questo tavolo misura circa 60 x 40 x 28. garantito per due anni.

Questo tavolo Lidl può quindi essere utilizzato per il telelavoro, ma anche per guardare film e intrattenimento serio dal divano o dal letto. Se lo si desidera, può essere utilizzato anche per servire come vassoio per il pasto.

Anche se non è proprio il suo primo utilizzo, può comunque sostenere il peso di una colazione o anche di una merenda. Con l’avvicinarsi del Natale, questo tavolo vi permetterà di accoccolarvi a letto con tante leccornie al vostro fianco.

Un articolo disponibile sul sito web di Lidl

Per approfittare di questo articolo Lidl, è necessario andare sul sito web del marchio. Per il momento, la Francia non ha ancora messo in vendita questo articolo. tavolo per computer nei suoi negozi.

È possibile che la Francia metta in vendita questo tavolo per il telelavoro nei prossimi mesi. Dovremo quindi avere pazienza prima di saperne di più.

Il marchio ha anche deciso di rilanciare la gamma Deluxe per le festività. Si tratta di un’ottima notizia per i clienti che saranno in grado di per fare gli acquisti di Natale.

Mentre alcuni pensano che sia troppo presto per celebrare le festività, altri preferiscono organizzarsi ora. Il marchio ha annunciato la notizia sul suo account Instagram.

Lidl ha confidato: “Antipasto, piatto principale, dessert. Mercoledì c’è il tanto atteso ritorno della gamma Deluxe, un’occasione per concedersi un regalo. E per prepararsi alle vacanze nel modo giusto! .

4.7/5 - (13 votes)