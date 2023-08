Lidl colpisce duro con questo kit per manicure per delle unghie perfette!

Lidl svela il kit perfetto per farti le unghie a casa e evitare di spendere una fortuna dall’estetista!

Lidl continua a semplificarci la vita in vista del ritorno a scuola. Il marchio ha appena lanciato un kit per la manicure a un prezzo accessibile per avere unghie perfette in ogni occasione. E tutto questo senza dover passare ore in un istituto di bellezza! Vi raccontiamo tutto da A a Z!

Accessori che cambiano la vita

Lidl ha sempre un passo d’avanti quando si tratta di proporre articoli pratici e convenienti. Infatti, il supermercato offre una vasta scelta di prodotti per il lifestyle per semplificare la nostra quotidianità. Si va dagli elettrodomestici, ai materiali per il fai-da-te, fino al giardinaggio. Niente male, vero?

Il negozio fa felice tutti i membri della famiglia con i suoi prodotti. Ogni settimana presenta un nuovo catalogo con le sue novità. Risultato: non c’è un giorno in cui il negozio non faccia parlare di sé sui social media.

In questo momento, Lidl si distingue con i suoi prodotti per il ritorno a scuola a prezzi accessibili. Il discount ha prima svelato forniture a meno di 3 euro per equipaggiare i bambini con un piccolo budget. Gli adulti hanno invece la possibilità di acquistare gli AirPods a 20 euro.

Ma non è tutto! Lidl punta anche su un settore molto ambito in vista della ripresa: quello della bellezza! Ecco perché il marchio propone un nuovo accessorio indispensabile per coccolarsi al miglior prezzo.

Una manicure da professionisti in pochi minuti

Se avevi in programma di prendere un appuntamento in un istituto per prepararti al ritorno a scuola, fermati! Lidl ti propone ora il prodotto ideale per farti la tua stessa manicure a casa.

Il supermercato commercializza un kit per la manicure ultra completo per avere unghie perfette. Questo kit è composto da 5 accessori rimovibili e intercambiabili. Ti permettono di levigare, lucidare, limare o pulire le unghie. La panoplia perfetta per rifare la manicure dei tuoi sogni!

Questo super kit Lidl funziona con una base ricaricabile. Viene venduto con un cavo di ricarica e una custodia per riporre tutti gli accessori.

Le fan della manicure e della pedicure saranno felici di coccolare le loro unghie senza sforzo. Questo dispositivo ti permetterà di rimuovere tutte le impurità e le irregolarità delle unghie. Potrai poi lucidarle e levigarle per mettere lo smalto.

A dimostrazione che non è sempre necessario spendere una fortuna per avere una manicure da professionisti a casa!

Un’offerta Lidl da acquistare urgentemente

Ancora una volta, Lidl propone un prodotto estremamente efficace che permette di risparmiare. Infatti, questo kit consente di fare manicure e pedicure a casa, e quindi di allungare gli intervalli tra gli appuntamenti in istituto.

Il supermercato ha infatti negoziato il miglior prezzo per fare felici tutte le appassionate di bellezza. Se sognate di investire in un kit per fare le vostre unghie, sappiate che questo costa solo 9,99 euro. Sarebbe quindi un peccato privarsene, non è vero?

Lidl propone una delle migliori offerte per il ritorno a scuola per prendersi cura di sé, anche con un budget ridotto. Questo trendy prodotto sta già conquistando numerosi follower sul web. Gli utenti hanno addirittura condiviso i loro tutorial per creare unghie da professionisti senza muoversi da casa. Sapete cosa fare!

