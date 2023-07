Lidl colpisce duro con l’accessorio indispensabile per rinfrescare il tuo cane quest’estate

Ingegnoso e pratico, scopri da Lidl questa giacca appositamente progettata per far trascorrere al tuo cane un’estate felice e fresca!

Per far stare fresco il tuo cane durante le forti calure, Lidl ha ciò che fa per lui. Non esitare a regalare al tuo cane questa giacca rinfrescante ideale per i giorni di caldo intenso. Il tuo animale ti ringrazierà molto!

I migliori prodotti di Lidl ti aspettano questa estate

Che belle idee per la tua estate ti riserva Lidl? La stagione continua attualmente con un sacco di novità che non puoi perdere!

In questo periodo di saldi, Lidl sta conquistando punti con una clientela sempre attenta a risparmiare di più. E con il discount, farai sicuramente dei buoni affari per il tuo portafoglio.

Articoli per la casa, per trascorrere del bel tempo all’aperto o per partire in vacanza… Affrettati a fare un giro nel negozio per vedere tutte le belle cose che puoi acquistare.

Se ti piace fare buoni affari, soprattutto in periodo di inflazione, il posto giusto è Lidl. Il discount ti invita ad esempio ad arricchire il tuo guardaroba con abiti perfetti per la stagione.

In redazione, questo vestito in cotone ha conquistato tutti i voti! Questo bellissimo modello dalla romantica eleganza è da adottare senza esitazioni. Soprattutto perché il suo prezzo da Lidl è inferiore a 15 €.

Il brand pensa anche a coloro che sono cari a te: i tuoi animali! Quest’estate, vivi la stagione anche in loro compagnia offrendo loro le migliori cure.

Il brand possiede anche gli accessori migliori per portare in vacanza il tuo cane con te. E ancora meglio: Lidl ha anche la soluzione ideale per far stare fresco il tuo cane!

Come noi, gli animali possono soffrire il caldo in estate. Ecco perché è importante pensare al loro benessere. Se i gatti si arrangiano per stare all’ombra, i cani invece ricevono un piccolo aiuto da parte di Lidl.

Un cappotto refrigerante per il tuo cane!

Scopri in questi giorni sull’e-shop del brand questa giacca per cani che conquisterà il tuo amico a quattro zampe!

Si tratta di un cappotto rinfrescante per permettere al tuo cane di trascorrere l’estate senza soffrire il caldo. Progettato per specie di piccola, media e grande taglia, questo accessorio si indossa facilmente grazie alla sua chiusura lampo.

Quest’ultimo funziona creando una sensazione di freschezza attraverso l’evaporazione dell’acqua. Per far godere appieno il tuo cane, basta bagnare la giacca con acqua fredda, strizzarla e farla indossare al tuo cane!

Il tessuto speciale della giacca assorbe l’acqua e la rilascia lentamente. Ne deriva una piacevole sensazione di freschezza che dura fino a sei ore. Ergonomica, questa giacca si adatta perfettamente alla morfologia del tuo animale grazie alle sue chiusure a strappo.

Lo stesso prezzo per una vasta scelta di taglie e colori

Beagle, corgi, barboncino o labrador… Qualunque sia la razza del tuo compagno, questa giacca dotata di un foro per il collare o il guinzaglio, è fatta per lui. Trovala da Lidl in tre diverse taglie (S, M e L) e in due colori (blu e rosa).

Tutto questo, allo stesso prezzo di 5,99 euro. Ecco un acquisto da fare senza esitazioni per permettere al tuo pelosetto di passare un’estate altrettanto piacevole come la tua grazie a questo intelligente capo d’abbigliamento!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

4.8/5 - (9 votes)