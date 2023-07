Lidl colpisce duro con la sua super tenda per due persone a meno di 30 euro!

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita una tenda per due persone disponibile a meno di 30 euro!

Mentre Lidl è un negozio specializzato in alimentari, fa del suo meglio per conquistare i clienti con altri prodotti che facilitano la vita quotidiana. Di recente, l’azienda tedesca ha presentato il prodotto ideale per le tue escursioni in campeggio.

Lidl semplifica la vita dei suoi clienti

In questa stagione estiva, molte persone non esitano ad organizzare piccole gite in montagna. E non è difficile capire il motivo, dato che non tutti possono permettersi un viaggio all’estero.

È per questo motivo che le gite si rivelano la soluzione migliore possibile. Per permetterti di goderti ancora qualche giorno di riposo senza preoccuparti di quanto spenderai, Lidl propone articoli molto utili.

In particolare, l’azienda tedesca ha messo in vendita una tenda per due persone che ha tutto per piacere. Infatti, per la grande gioia dei suoi clienti, Lidl ha deciso di svelare tutti i prodotti che ti accompagneranno durante questa stagione estiva.

Nell’ambito della sezione sport che caratterizza il variegato e completo catalogo di Lidl, troverai articoli come questa tenda per due persone. Grazie a questa tenda, le giornate molto calde non saranno un problema.

Ovunque tu sia, questa tenda ti accompagnerà ovunque. È un modello di tenda che, grazie alle sue dimensioni e al modo in cui è stata fabbricata, si rivela ideale per il riposo di due persone.

Una tenda ideale per due persone

Allo stesso modo, sappi che può resistere completamente agli elementi. E ti offre anche una grande protezione dai raggi UV, con una resistenza di SPF 30+. Questa tenda Lidl è perfetta perché promette un grande comfort durante il suo utilizzo.

Inoltre, questa tenda presenta anche un design ultra leggero e compatto di circa solo 2,56 kg. Sapendo questo, è perfetta da portare con te durante le tue escursioni a piedi e in bicicletta. O semplicemente per una bella giornata di campeggio.

Oltre a ciò, la troverai molto facile da montare e smontare. E ciò grazie al suo sistema a incastro di aste in fibra di vetro. Infine, la tenda Lidl ha uno scomparto per gli oggetti di valore e un gancio per appendere una lampada.

Sappi anche che il suo kit di acquisto include 12 picchetti, corde pre-assemblate e un coperchio. Una volta aperta, la tenda Lidl ha le seguenti dimensioni: 270 x 165 x 110 cm. Chiusa, misura circa 57 x 16 x 16 cm.

Un prodotto disponibile a meno di 30 euro

Composta al 100% di poliestere sia all’interno che all’esterno, questa tenda Lidl ha tutto per piacere. Questo articolo ti permetterà sicuramente di passare del buon tempo in montagna. È l’opzione ideale per le tue escursioni in campeggio.

Acquistarla è così semplice come trovarla disponibile online, tramite il sito web di Lidl, e riceverla direttamente a casa tua. Inoltre, sappi che questa tenda si vende a un prezzo molto conveniente.

Non avrai bisogno di spendere molto denaro per questa famosa tenda. Infatti, è disponibile a meno di 30 euro. Sul sito internet di Lidl, puoi trovarla a 29,99 euro.

Sappi anche che ha una garanzia di tre anni. Non c’è dubbio che sia il miglior prodotto dell’estate che ti permetterà di goderti un incredibile soggiorno ovunque tu voglia. Come sempre, Lidl ha la soluzione ideale per semplificare la vita dei suoi clienti!

4.7/5 - (6 votes)