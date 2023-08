Lidl colpisce duro con la sua selezione di accessori connessi per prepararsi bene al rientro

Lidl colpisce duro con la sua selezione di accessori connessi per prepararsi...

Nel suo nuovo catalogo, Lidl propone una selezione di accessori intelligenti indispensabili per il ritorno a scuola. Ve li mostriamo!

La rentrée si avvicina e Lidl ci propone già degli accessori indispensabili per il mese di settembre. Il discount store ha appena lanciato una serie di prodotti hi-tech per restare connessi al ritorno dalle vacanze. Scoprite subito questi must-have da acquistare al miglior prezzo!

Lidl spopola con le sue novità

Alla ricerca di soluzioni economiche per prepararti al ritorno a scuola senza spendere una fortuna? Lidl è la destinazione di shopping che fa al caso tuo! Infatti, il negozio propone già molti prodotti per riprendere le buone abitudini a settembre.

Il discount store rinnova il suo catalogo ogni settimana per vendere prodotti adatti ai diversi periodi dell’anno. Fin dall’inizio di agosto, il marchio inizia quindi a lanciare accessori per coloro che desiderano anticipare il ritorno a scuola e organizzarsi in anticipo.

Settembre è il momento ideale per riprendere buone abitudini. Organizzazione, pulizia, ritorno allo sport, questo periodo è propizio ai cambiamenti. E questo, Lidl lo ha ben capito!

Qualche giorno fa, il negozio ha lanciato dei prodotti perfetti per fare ordine in casa e organizzare tutto. Ha fatto un successo con i suoi cestini ultra pratici per organizzare tutte le stanze.

Oggi, Lidl va ancora più in là e svela una selezione di accessori hi-tech all’ultima moda per equipaggiarti senza spendere una fortuna!

Un ritorno a scuola all’insegna della tecnologia

Lidl ha deciso di colpire duro e lanciare i migliori accessori del momento. Infatti, il marchio propone ora una selezione di oggetti intelligenti che rischiano di farvi innamorare.

Il negozio ha svelato le sue novità sul web. Presenta innanzitutto delle cuffie senza fili che nulla hanno da invidiare agli Airpods.

Queste cuffie intra-auricolari Lidl vi sorprenderanno con la loro potenza. Hanno un suono incredibile grazie a delle basse di qualità. Funzionano anche senza fili e hanno un’autonomia di 4,5 ore. Niente male, vero?

Non c’è dubbio: questo prodotto è perfetto per i tragitti nei mezzi di trasporto o per lavorare con la musica senza disturbare i colleghi. Hanno un design sobrio e pulito che ricorda gli Airpods famosi.

Un’altra novità da non perdere: la batteria portatile di ricarica che permette di caricare 2 dispositivi. Molto potente, questa batteria ricarica tutti i dispositivi elettronici in un tempo record. Con questo, potete stare certi di non rimanere a corto di batteria durante una lunga giornata di lavoro.

Prezzi mini che fanno ombra ai grandi marchi

Ancora una volta, Lidl si ispira agli accessori più desiderati del momento e fa ombra ai grandi marchi. Come sempre, il negozio propone prezzi scontati per rendere la tecnologia accessibile a tutti.

Le cuffie senza fili sono disponibili al prezzo di 19,99 euro. La batteria esterna ha un costo di 11,99 euro. Tariffe molto inferiori a quelle dei marchi come Apple.

L’uscita di questa collezione Lidl ha fatto l’effetto di una bomba sul web. Infatti, numerosi internauti hanno notato questi due prodotti indispensabili per il ritorno a scuola.

La collezione “Back to school” è disponibile in tutti i punti vendita Lidl dal mercoledì. Le cuffie e la batteria sono già esaurite in alcuni negozi. Vi consigliamo quindi di affrettarvi se volete regalarvi questi prodotti.

Lidl propone ancora tante sorprese per il ritorno a scuola e il mese di settembre. Non vediamo l’ora di scoprire le sue prossime offerte e promozioni. E voi?

