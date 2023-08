Lidl colpisce duro con la sua macchina per non dover più comprare il pane in panetteria!

Lidl colpisce duro con la sua macchina per non dover più comprare...

Per avere sempre del pane fresco a casa tua, regalati questa macchina per il pane LIDL che offre numerosi vantaggi da portare a casa tua!

Avere del buon pane fresco ogni giorno sulla tavola non ha prezzo. O meglio, sì, ma davvero piccolo con questa macchina per il pane da trovare da Lidl a meno di 50 euro.

La ripresa si prepara con Lidl

I buoni motivi per venire da Lidl valgono sempre questo mese di agosto. Anche solo per considerare l’inizio dell’anno scolastico che si avvicina gradualmente.

Per il ritorno a settembre, il discount ha preparato offerte eccezionali per voi. Come questi dispositivi connessi da adottare per restare al passo con i tempi!

Per fare una transizione dolce tra le vacanze e la loro fine, Lidl vi svela i suoi prodotti che vi solleveranno il morale. E cosa c’è di meglio che aggiornare il vostro guardaroba per ritrovare il sorriso?

In questi giorni, il negozio vi propone queste scarpe Converse a meno di 20 euro. Non esitate ad adottare queste scarpe alla moda per abbinarle a tutti i vostri outfit della prossima stagione.

Perché “rientro” rima anche con “novità”, è deciso, cambiamo le nostre abitudini! E se iniziamo questo mese a fare il nostro pane in casa?

Sappiamo che il pane è un alimento di cui pochi di noi possono fare a meno. È semplicemente un accompagnamento per quasi tutti i momenti della giornata. Dalla colazione del mattino alla cena della sera.

Tuttavia, non è sempre facile trovare del buon pane. A volte troppo o male cotto, la maggior parte di quelli che si trovano sul mercato ha anche il difetto di essere troppo ricco di sale.

Ma non è ciò che viene raccomandato dagli esperti medici per mantenere una buona salute. Quindi, per non consumare pane troppo salato, la cosa migliore è ancora farlo da soli!

Realizza il tuo pane a casa

Per questo, ci affrettiamo a investire in una macchina per il pane. Come quella che vi propone Lidl a un prezzo molto competitivo per imparare a fare il pane in casa!

Per avere sempre qualcosa da spalmare sulla colazione, regalati questo apparecchio che aspetta solo di arrivare nella tua cucina.

Questo prodotto con una potenza massima di 850 W ha ben 16 programmi per creare i pani più vari. Pane bianco e misto, pane integrale, brioches o torte… Questa macchina sa fare tutto.

E soprattutto, lavora al 100% al tuo posto. Basta mettere gli ingredienti della tua ricetta nella sua ciotola in acciaio inossidabile e accenderla. Mescolerà, impasterà e cuocerà il tuo pane in modo che tu possa averlo caldo all’ora che preferisci.

Un buon piano per la salute a meno di 50 euro

Questo apparecchio venduto da Lidl ha infatti un timer di 15 ore per un avvio programmato. Quindi puoi avviare la tua macchina la sera prima, per avere del pane fresco la mattina appena sveglio.

Ti basterà metterti a tavola e gustare la tua produzione. Il punto di forza di questa macchina sono i “programmi speciali”. Ti permettono di fare la pasta fresca, la pasta per la pizza e persino lo yogurt fatto in casa!

Fare il proprio pane è davvero un beneficio per la salute. Ma anche per il tuo portafoglio. Trova questa macchina per il pane, con oblò per controllare la cottura, a soli 49,99 € da Lidl.

