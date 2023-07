Lidl colpisce duro con i suoi nuovi negozi a prezzi mini per proteggersi dal sole e sguardi indiscreti!

Lidl colpisce duro con i suoi nuovi negozi a prezzi mini per...

Il marchio cult Lidl ora mette in vendita i prodotti perfetti per creare uno spazio funzionale ed estetico nel tuo giardino.

Allerta a tutti i proprietari di giardino. Lidl ha appena rivelato il suo nuovo catalogo e ha messo in vendita dei magnifici store per gli esterni. Tende parasole, tende, … Ve ne diremo di più.

Un tendalino a doppia faccia che fa impazzire

Quando si tratta di creare uno spazio esterno funzionale ed estetico, l’arredamento e l’allestimento della tua casa sono molto importanti. E per una buona ragione…

Ogni piccolo dettaglio conta e nessuna stanza deve essere trascurata. La tua terrazza e il tuo giardino richiedono anche la tua attenzione.

Se si tratta di serate estive o semplicemente per godersi il plein air, è bello avere un’esterno ben pensato. La buona notizia? Lidl ha aggiunto molte opzioni al suo nuovo catalogo.

Infatti, i nuovi store Lidl offrono un’alternativa allettante a Ikea, Zara Home e Leroy Merlin. Con opzioni varie e notevoli, Lidl propone tende parasole e tende pieghevoli che ti permetteranno di diventare l’ospite più in vista del paese senza spendere una fortuna.

Tra le novità della collezione Lidl, siamo stati colpiti dal tendalino a doppia faccia Silver Crest. Composto da una struttura in alluminio e acciaio, è dotato di un tessuto in poliestere ad alta resistenza che protegge efficacemente dai raggi UV.

Con la sua doppia cassa e i suoi pali di fissaggio, offre una sicurezza e una stabilità ottimali in diversi ambienti. Questo modello include due tendalini con un pratico meccanismo di avvolgimento per una facile e poco ingombrante sistemazione.

Con le sue generose dimensioni di 160 x 600 cm (300 cm per ogni tendalino), protegge in modo molto efficace dal vento, dal sole e dagli sguardi indiscreti. Disponibile in un’elegante tonalità di grigio scuro, lo adorerai.

Offerto ad un , questo tendalino è davvero un ottimo affare per arredare il tuo spazio esterno con stile. Guarda qui:

Lidl propone modelli estensibili e arrotolabili

Ma il brand tedesco non si ferma qui. Lidl propone anche un tendalino estensibile e avvolgibile che si adatta perfettamente al livello del tuo muro. Realizzato con tubi in acciaio, questo tendalino rettangolare offre una soluzione ultra pratica ed estetica.

Con dimensioni di 200 x 150 cm e una profondità regolabile tra 230 cm e 310 cm, si adatta a diverse aree esterne. Ma non è tutto. Questo tendalino resistente ai raggi del sole è anche impermeabile.

Offerto dal marchio Livarno Home, questo modello grigio scuro è garantito per 3 anni e ha un prezzo attraente di 74,99 €. Davvero un ottimo affare.

Un’altra alternativa: l’ombrellone versatile ed elegante

Tra le alternative ai tendalini, Lidl propone un ombrellone particolarmente versatile ed elegante. Realizzato in poliestere con protezione UPF 80 e UV 801, offre un’eccellente protezione dai raggi del sole.

Questo ombrellone può essere inclinato e regolato a 360 gradi. Inoltre, l’apertura e la chiusura sono facili grazie a una manovella integrata.

La sua copertura permeabile consente una circolazione di aria fresca resistendo al vento. Fornito con una base metallica dotata di piastre in cemento, questo ombrellone antracite offre una zona d’ombra generosa e piacevole.

Proposto al prezzo attraente di 89,99 €, questo ombrellone Lidl ha davvero tutto per piacere. È davvero una scelta perfetta per completare il tuo arredamento esterno.

Lidl è sicuramente un serio concorrente per Ikea con la sua nuova collezione di tende. Quindi non aspettare più. Trasforma il tuo spazio esterno in un luogo di relax e convivialità grazie ai prodotti Lidl.

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

