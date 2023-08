Lidl colpisce duramente e lancia la sua Beauty Week con prodotti per la cura a meno di 5 euro!

Il ritorno a scuola si prepara al meglio con Lidl che riserva alla sua clientela una bella promozione attraverso la sua Beauty Week di settembre!

Il ritorno a scuola inizia con il botto con Lidl che lancia a settembre la sua Beauty Week. Venite a fare shopping di decine di prodotti per la cura a prezzi bassi. È l’occasione del mese da non perdere per essere belli dalla testa ai piedi!

Il vostro ritorno a scuola con un budget controllato grazie a Lidl

Mentre il periodo delle vacanze sta per salutarci, è il ritorno a scuola che si appresta a prendere il sopravvento. E ancora un festival di buoni affari vi aspetta da Lidl per la ripresa.

Non c’è tempo infatti per riposarsi, il marchio è attualmente sui blocchi di partenza per farvi vivere un ritorno a scuola a prezzi scontati. Perché il periodo che si prospetta potrebbe essere difficile dal punto di vista finanziario per molte famiglie.

Materiali scolastici, guardaroba da rinnovare, prime affitti degli studenti da pagare… Il ritorno dopo le vacanze è un vero budget per alcuni.

Per far fronte a tutte queste spese, la buona idea è quindi recarsi al discount per mantenere il controllo del proprio potere d’acquisto. E le offerte allettanti non mancano attualmente da Lidl.

Come ad esempio questo forno a microonde SilverCrest che cade a fagiolo per gli studenti che si trasferiscono per la prima volta. Questo piccolo forno pratico a meno di 60 € permetterà loro di cucinare e riscaldare i loro alimenti in meno tempo per conciliare studio e buoni piatti!

Gli affari per il vostro portafoglio non si fermano qui. Perché il ritorno a scuola è anche il momento ideale per prendersi cura di sé e coccolarsi il più possibile.

Per tornare a scuola o in ufficio al massimo della forma, Lidl riserva le sue migliori offerte di benessere. A cominciare da questo kit per la manicure per avere unghie perfette.

Una settimana per prendersi cura di sé con il discount

Ma non è tutto. Segnate già la data del 12 settembre nei vostri diari. Perché quel giorno, Lidl darà il via alla sua Beauty Week.

Per una settimana, il negozio offrirà alla sua clientela prodotti di bellezza a prezzi molto bassi. Tra i must have del discount, potrete trovare shampoo, prodotti per il viso e creme idratanti per il corpo.

Non perdete l’occasione di scoprire i dischetti struccanti riutilizzabili della marca Cien. Molte fan di Lidl li hanno già integrati nella loro routine di bellezza per inquinare meno il pianeta e preservare anche il loro budget.

Non perdete neanche l’acquisto di questa mousse detergente con fluido idratante Exotic Coconut by Cien. È ancora un prodotto di punta che deve avere nel vostro bagno.

Molti must-have a prezzi mini

Durante questa settimana di promozioni da Lidl, mettete nel vostro carrello anche shampoo profumati sempre della marca Cien. Saranno al prezzo di 1,99 euro per 400 ml.

Ricordiamo in particolare questa cura purificante con estratto di Verbena che rende i capelli leggeri e morbidi al tatto.

Deodorante roll-on, creme per le mani, sapone liquido… Non perdete nessuno di questi prodotti in negozio. Avrete solo una piccola settimana per approfittarne. Quindi non c’è un attimo da perdere. Iniziate già la vostra lista per non dimenticarvi niente il giorno J.

