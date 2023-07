Lidl colpisce duramente e fa concorrenza a Ikea con questo mobile di design a prezzi bassi

Gli spazi ridotti possono essere a volte difficili da arredare e possono diventare rapidamente ingombranti. Abbiamo tutti visto quella sedia nell’angolo di una stanza con una pila di cose sopra o prodotti per l’igiene non sistemati in uno spazio ristretto del bagno. Se l’arredamento dell’interno è pulito e organizzato, uno spazio piccolo disordinato e ingombro può dare l’impressione di disordine generale. Per rimediare a questo problema, vi consigliamo questo piccolo mobile di Lidl.

Questo scaffale di Lidl saprà ottimizzare il vostro spazio in modo efficiente ed estetico.

Lidl, un marchio sempre scontato

Nel regno della grande distribuzione, la concorrenza può essere feroce e ci sono molte marche per prodotti a volte simili. Carrefour, Aldi o Ikea, per citarne solo tre, sono concorrenti di peso per il marchio tedesco. Tuttavia, questo ha saputo distinguersi proponendo prezzi sempre più bassi e offerte vantaggiose per tutto l’anno.

Un marchio di qualità

Se il marchio merita il suo nome di sconto in tutti i settori, che sia:

Il cibo

L’igiene

L’arredamento

Propone, infatti, non solo prodotti a prezzi imbattibili ma anche di qualità. Il marchio ha recentemente sottolineato che si impegna a lavorare con produttori francesi ed è già stato un successo con un mobile da Lidl a prezzo ridotto.

Lidl colpisce ancora

Fedele ai suoi valori accessibili e qualitativi, il marchio tedesco ha appena lanciato sul mercato un semplice e funzionale scaffale a prezzo ridotto ! Questo scaffale contiene 4 cubi e misura 74 x 33 x 74 cm per un peso di 15 kg. Perfetto per riporre tutte le vostre piccole cose in uno spazio limitato.

Questo mobile è, infatti, ideale per una moltitudine di utilizzi:

Prodotti per l’igiene e la bellezza

Libri, raccoglitori o altri oggetti scolastici

Come oggetto decorativo: potete metterci candele o cornici, ad esempio

Aggiungete piccoli contenitori e riponete ciocche, sciarpe o cappelli per evitare che si sparpaglino ovunque.

Una concorrenza diretta a Ikea

Vi ricorda qualcosa questo mobile? Probabilmente è quello proposto da Ikea!

Un concorrente di peso

Se Ikea propone prodotti di ogni genere a un prezzo abbastanza abbordabile, il gigante svedese non è per questo scontato. Infatti, alcuni dei suoi articoli possono facilmente superare la soglia dei 1.000 euro.

Prodotti confrontabili a un prezzo inferiore

Lo scaffale messo in vendita da Lidl assomiglia molto al modello classico dello scaffale bianco del suo omologo svedese. Ikea potrebbe avere preoccupazioni se la concorrenza propone prodotti dello stesso stile scandinavo, ma a prezzi scontati.

Simili, ma non identici

Se i due scaffali, quello proposto da Lidl e quello progettato da Ikea, si assomigliano molto, non sono però identici. Anche se hanno lo stesso design e la stessa finitura liscia, il modello di Ikea è completamente bianco; i cubi all’interno del mobile sono anche dipinti. Il modello di Lidl, invece, ha un’esterno dipinto di bianco ma un interno in legno.