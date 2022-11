Lidl colpisce con i suoi bicchieri che mantengono le bevande calde o fredde più a lungo.

Lidl ha presentato oggi una serie di bicchieri che mantengono più a lungo le bevande calde o fredde da gustare con gli amici!

Che si tratti di aperitivi o di cioccolate calde in inverno, ci si preoccupa sempre della giusta temperatura di ciò che si sta bevendo. Ma questo era prima. Lidl ha deciso di lanciare una serie di bicchieri in grado di mantenere le bevande calde o fredde più a lungo. Ciò significa che potrete gustare le vostre bevande più a lungo. Questo è il must-have del momento!

Un must per uno spuntino o un aperitivo!

Non è mai facile sapere cosa scegliere per le stoviglie. Non sapete cosa prendere per i piatti della festa o cosa scegliere per le posate. E ora, Grazie a Lidl, non dovrete più esitare su quali bicchieri prendere.

Per sé o per un regalo, Lidl ha gli occhiali perfetti per voi. Si tratta di bicchieri a doppia parete. Inoltre, sono di design e si adattano a qualsiasi decorazione della tavola. D’ora in poi vi piacerà ricevere gli amici e offrire loro bevande calde o fredde. Non esitate a proporre la vostra ricetta del vin brulé. Il contenuto dei bicchieri rimarrà caldo molto più a lungo.

E se siete dei bevitori, le vostre bevande rimarranno fresche più a lungo senza bisogno di ghiaccio. La doppia parete di questi bicchieri Lidl manterrà la vostra bevanda preferita fresca più a lungo.

Lidl colpisce duro con bicchieri che mantengono le bevande calde o fredde più a lungo!

Come abbiamo appena visto, Lidl ha deciso di rilasciare i bicchieri perfetti da avere a casa. Mantengono le bevande calde o fredde più a lungo. Questi bicchieri Lidl sono a doppia parete. Sono realizzati in vetro borosilicato soffiato a mano. In questo modo le bevande rimangono calde o fredde più a lungo.

Ma non è tutto, anche se possono sembrare pesanti per il loro design, questi occhiali Lidl sono davvero molto leggeri. Si possono portare fuori per un drink o uno spuntino. Possono essere utilizzati anche per una cena romantica o con gli amici.

Il doppio strato di questi bicchieri Lidl permette di mantenere le bevande fredde o calde molto più a lungo rispetto ai bicchieri tradizionali. Sono quindi ideali per bevande analcoliche, vino o pastis che devono essere bevuti freddi o con ghiaccio. E funziona anche per le bevande che devono essere bevute calde. Come per bere caffè, cioccolata calda, tè o altre bevande calde.

Per i bicchieri che mantengono le bevande calde o fredde più a lungo, Lidl ha deciso di venderli in coppia. Esistono diversi modelli: si possono trovare modelli per birra, champagne, vino o acqua. Tutti questi bicchieri Lidl sono resistenti al calore tra i 4°C e i 100°C. E naturalmente si possono lavare in lavastoviglie o a mano.

Per il prezzo di questo nuovo prodotto, Lidl ha deciso di colpire duro. La confezione di due bicchieri costa solo 8,99 euro. Naturalmente li potete trovare nel negozio Lidl più vicino a voi.