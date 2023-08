Lidl colpisce ancora con la nuova linea Parkside a prezzi convenienti

Se desideri fare lavori domestici e non hai ancora attrezzature elettriche per i tuoi lavori di bricolage, Lidl semplifica la tua ricerca. Le proposte del discount sono tutte della linea Parkside. È ideale per rinnovare la tua casa con piccoli o grandi lavori. Puoi garantirti una qualità ottimale a prezzi convenienti!

Parkside: gli strumenti da bricolage scelti da Lidl

Lidl ama offrire strumenti di qualità a prezzi convenienti ai suoi clienti. Per lavorare sul tuo arredamento interno, non c’è niente di meglio degli strumenti Parkside. Promettono di eseguire i lavori in modo semplice, sicuro ed efficiente.

Tra i prodotti di questa linea di bricolage proposti dal negozio, troverai attrezzature elettriche, pezzi di ricambio per equipaggiare questi strumenti e per il tuo laboratorio di bricolage.

Dai un nuovo look al tuo spazio abitativo

Se sei stanco del colore dei tuoi mobili o delle tue pareti, Parkside offre uno strumento perfetto per un cambiamento radicale del tuo interno. La pistola a spruzzo senza fili PFSA Parkside spruzza uniformemente qualsiasi tipo di vernice, smalto o lasca standard sulle tue superfici.

La proiezione della sostanza di rivestimento può essere effettuata grazie ai tre getti integrati nell’attrezzo elettrico: getto circolare, getto piatto orizzontale e getto piatto verticale. Inoltre, non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente il serbatoio che può contenere fino a 1.200 ml.

Tuttavia, dovrai pensare ad acquistare un caricatore e una batteria per alimentare il tuo strumento. Non sono inclusi con l’attrezzo, ma Lidl offre anche batterie.

Organizza gli elementi in modo rapido e pulito

L’estetica di una stanza non dipende solo dai colori scelti. A volte basta guardare alla stabilità degli elementi del tuo spazio vivente. Per fissare i tuoi quadri, mensole e altri oggetti, puoi utilizzare la trapano-avvitatore senza fili Parkside.

L’attrezzo garantisce la sicurezza dell’utente durante l’uso grazie ai diversi modi di regolazione e una funzione di arresto di emergenza. Funzionando a 20 V, il motore Parkside-Speedmaster ha un’unità a 2 velocità. Hai anche a disposizione 25 impostazioni di coppia per avvitare i tuoi pezzi e un’opzione specifica per forare le tue superfici.

Il trapano non viene venduto da solo. Composto da vari elementi aggiuntivi per completare i tuoi lavori di fissaggio e allestimento, il set completo Trapano-Avvitatore Parkside è proposto al prezzo di 89,99 € da Lidl.

Le due batterie garantiscono di non rimanere mai senza energia per alimentare il tuo strumento. Se desideri caricare entrambe le batterie contemporaneamente, puoi anche procurarti il doppio caricatore rapido Parkside.

Questo doppio caricatore rapido è dotato di una presa da 20 V e altre due prese da 4,5 A. È disponibile da Lidl al prezzo di 29,99 €. È compatibile con tutti gli strumenti della linea Parkside 20 V. Attualmente, il negozio propone anche un set completo di cacciaviti.