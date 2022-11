Lidl colpisce ancora con il ritorno del robot da cucina Monsieur Cuisine Smart a un prezzo stracciato!

Avviso a tutti i cuochi! Lidl annuncia finalmente il ritorno del famoso robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, esaurito dal 2021.

Sia che siate alle prime armi o che siate esperti di cucina, chi non ha mai sognato una un buon robot da cucina per cucinare meglio e più velocemente ? Lidl ha esaudito il vostro desiderio e ha rimesso in vendita il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart Silvercrest! Sì, sì, il suo robot che è andato esaurito in poche ore l’anno scorso è finalmente tornato!

Il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart è di nuovo in vendita da Lidl

Ricordate l’anno scorso! L’azienda tedesca aveva ha messo in vendita il suo robot multifunzionale Monsieur Cuisine Smart Silvercrest il 6 dicembre 2021.

Qualche giorno fa, Lidl ha scritto sul suo account Instagram: “Ne presentare il l’ultimo nato della famiglia Silvercrest. Mr. Kitchen Smart arriverà nei nostri supermercati il 6 dicembre. Conoscete già tutte le sue caratteristiche? Visitate Lidl.it (e presto anche la vostra cucina) per scoprirlo. “

Nel concludere la sua didascalia, il discount aveva chiesto ” Chi ci sarà? “Questa domanda non è stata presa alla leggera dai clienti fedeli del marchio. In effetti, molte persone si sono presentati all’apertura davanti ai negozi dell’insegna per sperare di ottenerne uno.

Poche ore dopo, tutte le scorte erano state esaurite. Sì, tutto! E che nel 1.500 supermercati del marchio…

La buona notizia? Lidl ha appena ufficializzato il ritorno Il robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart Silvercrest.

Dopo una nuova distribuzione in primavera, il robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart Silvercrest di Lidl torna per le feste di fine anno. Da lunedì 5 dicembreL’azienda tedesca offrirà il suo famoso robot da cucina in tutti i suoi negozi al prezzo di 429 euro.

Lidl ha chiarito che ” il prodotto sarà disponibile fino a esaurimento scorte. ” ! Quindi non indugiate troppo, perché come gli altri robot Silvercrest, promette di esaurire le scorte molto rapidamente.

Un robot che fa assolutamente tutto

Quindi è ufficiale! Una nuovissima versione del robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart Silvercrest sarà presto sugli scaffali di Lidl.

In effetti, nel giro di pochi giorni, potreste essere in grado di diventare l’orgoglioso proprietario dell’ultimo robot Mr. Smart Kitchen. È semplice, fa tutto! Assolutamente tutto!

Il robot intelligente Monsieur Cuisine impastare, miscelare, mescolare, tritare o tritare il cibo. Può anche tritare, ridurre in purea, emulsionare, cuocere, friggere e cuocere a vapore.

Per questo nuovo modello, Lidl non ha fatto le cose a metà. Più potente delle versioni precedenti, questo robot da cucina può anche fermentare, cuocere a fuoco lento, cuocere le uova e cucinare in modalità sous vide.

Lei è un grande fan dei frullati ? Non preoccupatevi, li fa anche lui!

Dotato di una ciotola in acciaio inox da 4,5 litri, è anche progettato con un motore due volte più potente (1000 watt) rispetto al modello precedente. L’azienda tedesca promette addirittura di poter Impastare il doppio della pasta.

Per un’efficienza ancora maggiore, il robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart Silvercrest è dotato di un sistema di controllo della temperatura. riconoscimento vocale con l’Assistente Google e un touchscreen più grande rispetto ai modelli precedenti.

Il piccolo extra che delizia gli amanti della cucina? La funzione Cooking Pilot condivide quasi 600 ricette facili e deliziose per riprodursi!

Quindi, pronti a testare l’ultima versione di questo robot e il suo nuove caratteristiche ?