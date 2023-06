Lidl collabora con Gravity Wave per raccogliere fino a 15.000 kg di plastica dal Mar Mediterraneo

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Lidl ha annunciato la sua collaborazione con l’azienda di impatto sociale, economia circolare e sensibilizzazione ambientale, Gravity Wave, per effettuare una raccolta di plastica nelle vicinanze del fondo del Mar Mediterraneo e nei porti delle Isole Baleari.

In particolare, l’obiettivo dell’azienda è di raccogliere fino a 15.000 chilogrammi di plastica entro il 2023 e utilizzare questi rifiuti per dar loro una seconda vita. «Il nostro impegno per l’ambiente e l’economia circolare va oltre la nostra attività stessa, per questo vogliamo sostenere e partecipare a questo tipo di progetti», afferma Michaela Reischl, responsabile RSC di Lidl Italia.

E come afferma la FAO, l’esistenza di oceani e mari è essenziale per la vita sulla Terra, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico. Studi come Stop the Flood of Plastic dell’organizzazione WWF rivelano che il Mar Mediterraneo è il corpo d’acqua più contaminato di plastica al mondo.

Consapevole di questo contesto, l’azienda, oltre a sviluppare a livello di gruppo una strategia sul clima per ridurre le sue emissioni, essere neutrale in carbonio e puntare sulla pesca sostenibile, sostiene anche questo tipo di iniziative di economia circolare che tutelano l’ambiente.

Processo di raccolta con tecnologia blockchain

La raccolta avrà luogo da questo mese attraverso pescatori tradizionali che partiranno per pescare dai porti di Ibiza, Colònia Sant Jordi, Palma, Cala Rajada, Pollença, Alcúdia, Portocolom, Santanyí e Andratx, raccoglieranno ogni tipo di rifiuti plastici dalle profondità del mare, tra cui reti da pesca fantasma, così chiamate perché durano centinaia di anni nei fondali catturando la vita marina al loro passaggio.

Una volta che i pescatori tornano in porto, lasceranno le reti che non hanno più utilità nei contenitori specifici per quel materiale che sarà trasportato alla struttura di riciclaggio partner di Gravity Wave a Valencia, dove verrà pulito, tagliato e trattato per la successiva valorizzazione.

Tutto il processo utilizza la tecnologia Blockchain che consente di garantire la tracciabilità di tutta la catena del valore, effettuando un monitoraggio accurato e veritiero di tutte le fasi del processo di economia circolare: raccolta, riciclaggio, triturazione e trasformazione.

Amaia Rodríguez, CEO e Co-Fondatrice di Gravity Wave, afferma che «avere una tecnologia che ci consente di garantire la tracciabilità del processo è fondamentale per attrarre anche la collaborazione di aziende come Lidl, necessarie per finanziare questo tipo di raccolte e continuare a proteggere e contribuire positivamente all’ambiente».

Azione all’interno della strategia globale di Lidl: REset Plastic

Questa azione si inserisce nella strategia globale di Lidl, REset Plastic, che promuove dal 2017 e che ha come principali obiettivi utilizzare almeno il 25% di materiale riciclato, diminuire del 20% l’uso di plastica e garantire la riciclabilità dei propri imballaggi a marchio fino al 2025.

In particolare, tale strategia ruota attorno a cinque pilastri relativi alla plastica: REducare, REdisegnare, REciclare, REimmaginare e REcuperare. Proprio in quest’ultimo si colloca questo progetto, poiché fa in modo che i rifiuti di plastica non entrino più in contatto con l’ambiente e li riutilizza per la produzione di altri materiali.

Nelle parole di Michaela Reischl: «Attualmente siamo impegnati nell’ottimizzazione dei nostri imballaggi, cercando di trovare materiali alternativi, riducendo la plastica, rendendoli più facilmente riciclabili o puntando su materiali riciclati, assicurandoci che la qualità del prodotto rimanga intatta. Tuttavia, nell’ambito della nostra strategia REset Plastic, contempliamo anche l’investimento in progetti innovativi che evitino che le plastiche entrino in contatto con l’ambiente».

In questo senso, la catena ha lanciato, ad esempio, biancheria intima ecologica a base di alghe marine Sea Cell o le scarpe Ocean Bound, prodotte a partire da bottiglie di plastica (rPET) utilizzate e raccolte sulle spiagge e nelle zone costiere dell’oceano asiatico, offrendo così articoli sempre più sostenibili.

