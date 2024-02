Lidl ci ha lasciato scioccati con il suo zerbino antifurto: ha un allarme per dissuadere gli intrusi’

Se stai cercando di aumentare la sicurezza o la protezione della tua casa, vorrai sicuramente prendere in considerazione la novità proposta da uno dei supermercati più popolari in Spagna. Prendi nota, perché Lidl ci ha sorpreso con il suo tappetino antifurto con allarme per scoraggiare gli intrusi. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che combina sicurezza e comfort nella tua abitazione. Grazie a questo tappetino, sarai in grado di rilevare la presenza di chiunque tenti di entrare nella tua casa senza il tuo consenso e di attivare un allarme molto potente che lo spaventerà e lo terrà lontano. Se desideri saperne di più, ti forniremo tutti i dettagli di seguito.

Lidl ci ha colpito con il suo tappetino antifurto

Sei preoccupato che qualcuno possa entrare in casa tua? Vuoi sentirti più sicuro e protetto nella tua abitazione? Allora non perderti l'ultimo prodotto lanciato da Lidl, che sta già riscuotendo un enorme successo tra i clienti, oltre ad avere un prezzo molto interessante. Si tratta dell'Easymaxx, un tappetino antifurto che dispone di un allarme integrato per allontanare gli intrusi.

Questo è un dispositivo innovativo che si posiziona sotto il tappetino e rileva la pressione dei piedi quando viene calpestato. Quando questo accade, emette un suono di allarme molto forte (105 dB) che può spaventare e scoraggiare i potenziali ladri. Se lo preferisci, puoi scegliere un suono di campanello più dolce per dare il benvenuto ai tuoi ospiti.

Facilità d'uso e installazione del tappetino antifurto di Lidl

Questo tappetino antifurto è molto facile da usare e da installare, poiché funziona a batteria e non necessita di alcun cavo di alimentazione. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di tappetini, quindi puoi usarlo con quello che preferisci o che meglio si adatta alla tua decorazione.

Il tappetino Easymaxx ha dimensioni di 56 x 36 x 1,5 cm e un peso di 1 kg. È realizzato in plastica e PVC, materiali resistenti e duraturi. E la cosa migliore di tutte è che ha un prezzo molto accessibile: è stato scontato da 29,99 euro a soli 19,99 euro. Un'occasione che non puoi lasciarti sfuggire!

Come funziona il tappetino antifurto di Lidl?

Il funzionamento del tappetino antifurto di Lidl è molto semplice. Devi solo posizionare il dispositivo sotto il tappetino, all'ingresso della tua casa, e accenderlo con l'interruttore situato sul retro. Quindi, puoi selezionare la modalità di allarme che preferisci: il suono stridente o il tono del campanello.

Quando qualcuno calpesta il tappetino, il sensore di pressione del dispositivo si attiva e emette il suono scelto. In questo modo, sarai in grado di sapere se qualcuno è entrato in casa tua o se hai una visita. Il suono si spegnerà automaticamente quando si smette di calpestare il tappetino.

Per cambiare le batterie, devi solo aprire il vano che il dispositivo ha sul retro e sostituire le batterie esaurite con delle nuove. Il tappetino antifurto di Lidl funziona con tre batterie AA, che non sono incluse nel pacchetto.

Quali sono i vantaggi del tappetino antifurto di Lidl?

Il tappetino antifurto di Lidl offre molte vantaggi che lo rendono un prodotto estremamente utile e pratico. Alcuni di questi sono:

Ti offre una maggiore sicurezza e tranquillità nella tua casa , poiché permette di rilevare e allontanare gli intrusi con il suono dell'allarme.

, poiché permette di rilevare e allontanare gli intrusi con il suono dell'allarme. Ti permette di accogliere i tuoi ospiti con un suono del campanello gradevole e personalizzato, che puoi cambiare a seconda dei tuoi gusti o dell'occasione.

e personalizzato, che puoi cambiare a seconda dei tuoi gusti o dell'occasione. È molto facile da usare e da installare , in quanto non necessita di alcun tipo di cablaggio o connessione alla rete elettrica. Funziona solo a batteria, che puoi cambiare quando si esauriscono.

, in quanto non necessita di alcun tipo di cablaggio o connessione alla rete elettrica. Funziona solo a batteria, che puoi cambiare quando si esauriscono. È compatibile con tutti i tipi di tappetini comuni, quindi puoi scegliere il design e il colore che preferisci o che meglio si abbinano alla tua porta.

quindi puoi scegliere il design e il colore che preferisci o che meglio si abbinano alla tua porta. Ha un prezzo molto economico, soprattutto ora che è scontato. Per soli 19,99 euro puoi ottenere questo tappetino antifurto che offre molteplici funzioni e benefici. Se ti piace il tappetino antifurto di Lidl e vuoi averne uno, non aspettare oltre e approfitta dell'offerta attuale. Puoi acquistarlo sul sito web di Lidl, dove lo troverai nella sezione dedicata alla casa e al giardino. Devi solo aggiungerlo al carrello e seguire i passaggi per completare l'ordine. La spedizione è gratuita per acquisti superiori a 40 euro.

Oppure, se preferisci, puoi acquistarlo in uno dei negozi fisici di Lidl che lo hanno disponibile, poiché non è disponibile in tutti e quindi si consiglia l'acquisto online. Per conoscere il negozio più vicino a casa tua, puoi consultare il localizzatore di negozi sul sito web di Lidl. Lì potrai vedere l'indirizzo, l'orario e il numero di telefono di ogni negozio.

Non perdere questa opportunità e procurati subito il tappetino antifurto di Lidl, il prodotto che ti farà sentire più sicuro e a tuo agio nella tua casa. Affrettati, stanno finendo!

