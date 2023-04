Lidl ci fa impazzire con l’elettrodomestico mai visto, perfetto per gli amanti delle pizze

La pizza è uno dei piatti preferiti dalla maggior parte della popolazione mondiale, e non c’è dubbio che abbia qualcosa di speciale che la rende amata da quasi tutti. D’altronde, conosci qualcuno a cui non piace la pizza? Oggi ti mostriamo un dispositivo elettrodomestico di Lidl perfetto per gli amanti delle pizze che ha scatenato una vera e propria follia per ottenerlo… e ora ha uno sconto incredibile!

Lidl crea successi con praticamente tutti gli elettrodomestici che mette in vendita, soprattutto quando si tratta di piccoli elettrodomestici che possono rendere la vita più facile in cucina. La catena tedesca ha successo nel nostro paese con oltre 600 punti vendita già aperti e altri in fase di apertura, con dati di vendita spettacolari che la avvicinano molto a Mercadona, la catena leader del settore.

Il forno per pizza di Lidl con uno sconto imperdibile

Stiamo parlando del Emerio® Forno per pizza, un fantastico elettrodomestico che sarà fantastico da avere in casa per preparare le pizze più incredibili che tu abbia mai potuto fare nella tua casa, uno di quegli acquisti che fanno davvero la differenza e che ti ripagheranno, e tanto, di averlo fatto. Attualmente, ha uno sconto eccezionale che fa scendere il suo prezzo iniziale di 129,99€ a soli 89,99€, ben 40 euro di sconto che lo trasformano in un’affare imperdibile per chi adora le pizze in casa.

Caratteristiche del forno per pizza di Lidl

Questo forno per pizza di Lidl ha la capacità di cuocere fino a 6 minipizze contemporaneamente, con un diametro di 11 cm. Dispone inoltre di rivestimento antiaderente, termostato integrato che consente di risparmiare fino al 30% di energia e anelli riscaldanti superiori e inferiori che rendono la pizza croccante sul fondo e con il formaggio fuso in superficie… spettacolare!

Il forno è dotato di una copertura in argilla terracotta fatta a mano che assorbe l’umidità, donando così alla pizza una croccantezza extra che ti conquisterà. Nel pacchetto di vendita è incluso un tagliapizza per adattare l’impasto alle dimensioni delle palette su cui verranno posizionate le minipizze per la cottura. Con dimensioni di 43,5 x 43,5 x 28,5 cm, ha un peso di 6,45 kg. Per la sua produzione sono stati utilizzati materiali come terracotta, plastica e metallo.

Note sull’utilizzo del forno per pizza di Lidl

È importante sapere che per far funzionare questo forno per pizza di Lidl è necessario collegarlo alla rete elettrica.

