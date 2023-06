Lidl cerca personale senza esperienza per lavorare nei suoi supermercati con il Sueldazo.

Si avvicina l’estate e questo fa sì che il mondo del lavoro si riattivi, poiché molte aziende in vista di questa stagione aumentano il loro personale a causa di un aumento del volume di lavoro, specialmente nei settori del turismo o dell’alimentazione. Oggi ti presentiamo l’offerta di lavoro di Lidl per guadagnare un grande stipendio lavorando nei loro supermercati senza la necessità di esperienza, una grande opportunità lavorativa che non si può perdere se si è in situazione di disoccupazione.

Lidl ha già più di 600 punti vendita in Italia, e ogni anno investe una grande quantità di milioni per l’apertura di nuovi centri, il che significa anche un investimento in personale, poiché ogni centro solitamente conta almeno 20 dipendenti. La catena tedesca continua la sua espansione nel nostro paese, e nel corso dell’anno verranno aperti nuovi punti vendita in diverse zone della nostra geografia.

L’offerta di lavoro di Lidl che ti interessa

Questa nuova offerta di lavoro che la stessa catena tedesca ha pubblicato è molto interessante per coloro che stanno cercando lavoro in Andalusia, poiché le posizioni da coprire sono in quella regione. Lidl ha una grande portata in questa comunità, dove supera già i 130 centri e centinaia di dipendenti, oltre ad avere due grandi centri logistici a Dos Hermanas (Siviglia) e Malaga.

In questa nuova offerta per lavorare in Lidl in Andalusia si offrono posizioni di lavoro che partono da 1.500 euro mensili per iniziare, con condizioni così interessanti come contratto a tempo indeterminato e senza la necessità di esperienza, il che sicuramente è un’occasione d’oro per entrare a pieno nel mondo del lavoro per coloro che non trovano lavoro perché non hanno ancora esperienza accumulata.

In totale sono 90 le posizioni vacanti che offre l’azienda tedesca in diverse province andaluse, con diverse posizioni e orari parziali, forse ideali da combinare con gli studi o con altri lavori. Per quanto riguarda gli stipendi, vanno da 1.438 euro mensili a 2.274€, a seconda della posizione. Queste sono le posizioni offerte in questa convocazione di lavoro in Lidl:

Personale di magazzino (30h) a Escúzar, Granada.

Cassiere/riposizionatore a Loja, Granada.

Cassiere/riposizionatore a Sanlúcar La Mayor (22h), Siviglia.

Capo vendita a Granada (Andalusia Orientale).

Capo vendita a Dos Hermanas, Siviglia (Andalusia Occidentale).

Vice Direttore a Jaén.

4.2/5 - (11 votes)