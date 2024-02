Lidl cerca lavoratori in queste città: stipendi di 1.300 euro e contratto a tempo indeterminato

Lidl, la nota catena di supermercati, è attualmente alla ricerca di lavoratori per diversi ruoli nelle sue filiali sparse in tutta la Spagna. In questa terza settimana di gennaio, l'azienda ha avviato il processo di selezione con l'intento di assumere 63 nuovi dipendenti.

Le opportunità lavorative offerte da Lidl includono ruoli come cassiere, magazziniere, rifornitore di scaffali e molti altri, e si distinguono per offrire contratti a tempo indeterminato, il che rappresenta un'ottima opportunità per coloro che cercano stabilità nel loro impiego.

Le opportunità di lavoro disponibili presso Lidl

Il bisogno di personale coinvolge sia le aree di vendita che gli uffici dell'azienda. Nel settore vendite, si necessitano 43 lavoratori addizionali, mentre negli uffici si cerca di coprire 10 posti. Ci sono anche 4 posti vacanti nelle piattaforme logistiche, e le altre opportunità sono distribuite in vari ruoli, per i quali di solito non si richiede esperienza precedente né studi superiori. L'urgenza nell'assunzione evidenzia l'immediata necessità di coprire queste posizioni.

Considerando la presentazione delle candidature, uno degli aspetti più importanti per i candidati è ovviamente il salario. Lidl, in quanto azienda conforma alle normative del lavoro, stabilisce i propri salari secondo il contratto collettivo, registrato nel Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE) e che specifica sia lo stipendio base che gli eventuali supplementi.

La retribuzione dei dipendenti Lidl varia in base a vari fattori, tra cui la responsabilità del ruolo lavorativo. È importante sottolineare che gli stipendi vengono pagati in 14 mensilità, sebbene esista l'opzione di scegliere il pagamento pro-rata. In questo contesto, lo stipendio base è di 1.323 euro al mese.

Le opportunità lavorative attualmente offerte da Lidl includono 63 posizioni, di cui 43 offrono contratti a tempo indeterminato con orario pieno. Alcune delle offerte di lavoro già disponibili per l'invio del curriculum vitae sono le seguenti:

Cassiere / rifornitore di scaffali a Manresa: Orario pieno, si cerca un profilo junior con diploma di scuola superiore, disponibilità di orario e esperienza precedente apprezzata.

Responsabile del turno a Madrid: Per il negozio situato a Suero de Quiñones, si richiede un profilo con esperienza precedente nella gestione dei team e formazione professionale.

Addetto al negozio ad Almansa: Lavoro a tempo pieno con disponibilità oraria. Si valuta l'esperienza precedente.

Cassiere rifornitore a Ibiza: Orario pieno (40 ore), profilo junior senza studi, con disponibilità a lavorare su turni.

Assistente regionale immobiliare a Vitoria: Orario pieno, con diploma di scuola media superiore, competenze nell'uso del pacchetto Office (Excel), capacità di analisi, organizzazione e lavoro di squadra.

Cassiere rifornitore a Empuriabrava: Orario pieno, con diploma di scuola superiore, disponibilità oraria e si valuta l'esperienza precedente. Orario di lavoro di 5 giorni.

Responsabile del magazzino e dei trasporti a Girona: Lavoro a turni, conoscenza dell'inglese o del tedesco, e competenze informatiche a livello medio.

Come candidarsi per un lavoro presso Lidl

Per candidarsi per un lavoro presso Lidl, il processo è semplice. Gli interessati devono visitare il sito web del supermercato e cercare la sezione «Lavora con noi». Qui troveranno le offerte di lavoro e un motore di ricerca che facilita la localizzazione dei posti di lavoro più adatti al loro profilo. Una volta individuato il lavoro desiderato, è necessario selezionare l'opzione per candidarsi, accettare la politica sulla privacy e completare la registrazione con i dati richiesti dalla piattaforma. Alla fine, si invia la candidatura per valutarla da parte del team delle Risorse Umane di Lidl. Questo processo garantisce una presentazione efficace ed efficiente delle domande di lavoro.

I vantaggi di lavorare presso Lidl

Lidl si sforza di mantenere i suoi dipendenti soddisfatti e, come parte dei suoi benefici lavorativi, offre un sconto esclusivo per far parte del suo team. Questo sconto sui prezzi, incluso per legge nel contratto collettivo, permette ai dipendenti di usufruire di sconti sugli acquisti in uno dei più di 650 punti vendita che la catena di supermercati ha in tutta la Spagna. Questa iniziativa mira a incentivare il consumo interno, allo stesso tempo, facilitando ai lavoratori l'acquisto di prodotti a prezzi più convenienti.

Il marchio tedesco, noto per il suo impegno nella qualità e varietà, offre ai suoi dipendenti accesso a una vasta gamma di prodotti, che vanno dal cibo agli articoli per la casa. Il suo vasto catalogo include prodotti alimentari internazionali fino a moda accessibile, senza dimenticare elettrodomestici per la cucina, il bagno o il salotto. Inoltre, i dipendenti hanno la possibilità di acquistare prodotti per la cura personale, così come cibo e giocattoli per i loro animali domestici. Lidl si distingue particolarmente per la sua ampia selezione di prodotti freschi, come carni, pesce, frutta, verdura, formaggi e altri articoli essenziali.

All'interno della sua offerta, Lidl presenta anche marchi propri premiati a livello internazionale, competendo con successo con i grandi e noti marchi del mercato. Questa varietà di opzioni dà ai dipendenti l'opportunità di scegliere prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Lo sconto che Lidl dà ai suoi dipendenti come parte della sua politica di benefici consiste in un 5% di sconto su ogni acquisto effettuato, fino a raggiungere un limite di 300€. Questo vantaggio è stato stabilito come parte del nuovo contratto collettivo concordato nel mese di agosto dello scorso anno. Da allora, i lavoratori hanno potuto godere di questo beneficio facendo la loro spesa settimanale al loro posto di lavoro. Tuttavia, i dipendenti continuano a lottare per aumentare questa percentuale alla ricerca di benefici maggiori. L'iniziativa non solo dimostra l'impegno di Lidl verso il benessere dei suoi lavoratori, ma riflette anche il suo interesse nel continuare a migliorare le condizioni di lavoro e a rafforzare il rapporto azienda-dipendente.