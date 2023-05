Lidl celebra la primavera con il tavolo perfetto per il tuo giardino che non occupa spazio!

Per pranzare all’aperto durante la bella stagione, Lidl presenta il suo tavolo in legno ultra-chic che si confronta con i grandi marchi di arredamento.

Hai voglia di installare un tavolo smart sulla tua terrazza per la bella stagione? Lidl presenta questo modello che farà successo tra la clientela. E presto capirai perché …

Sempre più risparmi con Lidl

Hai nuove idee per questo inizio di primavera? Allora sei nel posto giusto con Lidl. Perché le offerte per cambiare l’atmosfera del tuo “home sweet home” non mancano nel marchio tedesco.

Infatti, se il tuo budget è un po’ in rosso in questi giorni, il marchio ha tutto il necessario per stimolarlo in poco tempo. Sugli scaffali del tuo supermercato, vieni a trovare questi giorni le migliori occasioni per dare una spinta al tuo potere d’acquisto.

Sicuramente conosci già il cestino anti-inflazione del discount che sta avendo molto successo. Ma sei al corrente di altri trucchetti messi in atto da Lidl per farti risparmiare ancora di più alla cassa?

Con l’offerta Lidl Plus, tieniti regolarmente informato sulle promozioni e le offerte proposte dal tuo supermercato. Vale la pena se il tuo portafoglio è un po’ triste a causa della fluttuazione dei prezzi!

Anche da Lidl si sta preparando attivamente la nuova stagione. Oltre agli immancabili del mese per gli appassionati di bricolage, il marchio ha anche novità per coloro che amano semplicemente ristrutturare i loro interni.

Infine, piuttosto i loro spazi esterni questa volta con questo tavolo in legno che è appena arrivato nel catalogo del discount. E questo non ha niente da invidiare ai modelli che si potrebbero trovare presso Maisons du monde o ancora un certo marchio svedese…

Un tavolo disputato dalla clientela!

Questo modello ha davvero un’aria. Prodotto della gamma LIVARNO home, questo tavolo da giardino è quello che tutti i proprietari di spazi verdi e terrazze vorrebbero avere a casa propria.

Il suo stile scandinavo farà sicuramente breccia tra i fan del design elegante. Questo modello ha infatti tutto per soddisfare la clientela esigente di Lidl. Realizzato in alluminio e legno, questo tavolo dalle dimensioni di 150 x 74 x 90 cm ha già i suoi fan presso il discount.

Non mancano i complimenti sul sito web del marchio. “Tavolo solido e bello a un prezzo molto interessante”, dichiara un acquirente che dà 5 stelle a questo mobile.

“Prodotto molto buono. Progetto stabile, facile da montare, anche per i non artigiani! Descrizione semplice e comprensibile. Ho già comprato due di questi tavoli. Un buon prodotto e a buon mercato!”, nota questo altro utente entusiasta.

Un riferimento ad un prezzo imbattibile

Dotato di piedi profilati antiscivolo, beneficia anche di una rivestimento anti-umidità per proteggere il suo legno. Infine, questo tavolo venduto da Lidl è anche imbattibile sul prezzo.

Infatti, per possedere a casa tua questo modello resistente ai raggi UV e alle intemperie, conta di spendere appena 179 € presso il discount. È un prezzo che non è elevato rispetto alla qualità curata di questo mobile da giardino.

Con questo tavolo, goditi appieno il ritorno della bella stagione. Questo tavolo elegante farà l’unanimità intorno a sé. Per esaltarla, decorala con bei set di tavola che aggiungeranno un tocco ancora più chic ai tuoi pasti estivi.

