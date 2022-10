Lidl cancella le croci delle chiese greche sulla confezione, gli internauti reagiscono

L’azienda Lidl ha 1.500 negozi in Francia. ¬© Wikimedia Commons.

L’azienda ha cancellato le croci cristiane che appaiono sui suoi prodotti alimentari greci. Semplice goffaggine o deliberata strategia di marketing? Lidl provoca incomprensioni sui social network.

√ą un piccolo colpo dell’aereo che non passa. Nei giorni scorsi l’azienda Lidl, colosso della grande distribuzione a basso costo, √® stata al centro di una polemica sui social. In questione, l’azienda ha cancellato le croci delle chiese greche dell’isola di Santorini sul confezionamento della sua gamma di prodotti greci “Eridanous”.

La storia inizia quando un giovane belga scrive alla fine di agosto ai nostri colleghi della Radio T√©l√©vision Luxembourg belga per esprimere la sua indignazione. ‚ÄúSono indignato dai negozi Lidl che, per vendere prodotti greci, cancellano sulle foto della Grecia, parte del suo paesaggio e della sua cultura‚ÄĚ, scrive a RTL Belgio.

Su Twitter, molti internauti hanno reagito in modo virulento a questa scelta operata dal brand:

Ben presto la polemica divenne europea e la società tedesca, sotto pressione, fu costretta a scusarsi:

“Siamo davvero dispiaciuti di essere stati feriti a causa del lavoro artistico sulla gamma dei nostri prodotti Eridanous”, afferma l’azienda.

Mancanza di rispetto per i cristiani?

“Evitiamo l’uso di simboli religiosi perch√© non desideriamo escludere alcuna credenza religiosa”, ha detto Lidl ai nostri colleghi di RTL Belgio. Un principio che ha portato alla scelta radicale di togliere le croci dalla confezione. Tuttavia, questa scelta √® stata mal percepita dal pubblico.

Lidl cambierà la sua confezione

Sotto la pressione dei social da inizio settembre, l’azienda tedesca ha deciso di reagire. ‚ÄúCi scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato dalla confezione della nostra linea di prodotti Eridanous e confermiamo che rivedremo il design della confezione il prima possibile. √ą chiaro che √® stato commesso un errore nell’ultima riprogettazione (della confezione) e stiamo sinceramente prendendo in considerazione questo caso come una priorit√†. Non √® mai stata e non sar√† mai nostra intenzione esprimere punti di vista ideologici o politici nella progettazione dei nostri prodotti‚ÄĚ.

La società ripristinerà le croci cristiane sulla confezione della sua gamma di prodotti greci? Niente è meno sicuro.