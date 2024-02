Lidl cambia tutto: rinnova il suo robot da cucina e offre un’offerta raramente vista

La nota retail del giorno riguarda Lidl, la nota catena di supermercati tedesca, che ha reso entusiasti i suoi clienti con l'introduzione di un prodotto rivoluzionario nel campo della cucina: il Monsieur cuisine Smart Black edition, un robot da cucina multifunzionale che può fare praticamente di tutto, dal cottura a vapore alla fermentazione, passando per l'impasto, la triturazione, la frustazione e il soffriggere.

Un'edizione speciale e limitata del Monsieur cuisine Smart

Stiamo parlando di una versione speciale e limitata del famosissimo Monsieur cuisine Smart, che è già diventato uno dei prodotti best-seller di Lidl, con oltre un milione di unità vendute in Spagna. Il nuovo modello sfoggia un design elegante e moderno in colore nero, con uno schermo touch da 8 pollici, funzionalità WiFi e controllo vocale, che lo rendono il robot da cucina più avanzato sul mercato.

Inoltre, il Monsieur cuisine Smart Black edition viene offerto a un prezzo incredibilmente competitivo: solo 399 euro, un prezzo notevolmente inferiore a quello di altri robot da cucina simili, che superano i 1000 euro. E come se non bastasse, include una garanzia di tre anni, un libro di ricette stampato e un'app di ricette gratuita, con più di 600 piatti per tutti i gusti e occasioni.

Cosa può fare il Monsieur cuisine Smart Black edition?

Il Monsieur cuisine Smart Black edition è un robot da cucina che può fare quasi tutto quello che puoi immaginare in cucina. Ha una potenza di 1200 W, una capacità di 3 litri e una bilancia integrata fino a 5 kg. Inoltre, dispone di 10 programmi automatici preinstallati e altri due aggiuntivi disponibili attraverso un aggiornamento, che ti permettono di preparare ogni tipo di ricetta con un solo tocco.

Funzioni offerte dal Monsieur cuisine Smart Black edition

Le funzioni offerte dal Monsieur cuisine Smart Black edition includono:

Emulsionare : per preparare maionese, salse, creme o alioli.

: per preparare maionese, salse, creme o alioli. Triturare : per tritare carne, verdura, frutta secca o ghiaccio.

: per tritare carne, verdura, frutta secca o ghiaccio. Mescolare : per combinare ingredienti, preparare impasti, purè o frullati.

: per combinare ingredienti, preparare impasti, purè o frullati. Pesare : per misurare le quantità esatte di ogni ingrediente, senza bisogno di utilizzare un altro strumento.

: per misurare le quantità esatte di ogni ingrediente, senza bisogno di utilizzare un altro strumento. Tagliare : per tagliare frutta, verdura, formaggio o cioccolato.

: per tagliare frutta, verdura, formaggio o cioccolato. Cucinare : per cuocere riso, pasta, legumi, zuppe o stufati.

: per cuocere riso, pasta, legumi, zuppe o stufati. Impastare : per fare pane, pizza, torte o biscotti.

: per fare pane, pizza, torte o biscotti. Cottura a vapore: per preparare piatti sani e leggeri di verdura, carne, pesce o uova.

per preparare piatti sani e leggeri di verdura, carne, pesce o uova. Montare : per montare panna, albumi, meringa o mousse.

: per montare panna, albumi, meringa o mousse. Soffriggere: per dorare cipolla, aglio, carne o verdura.

Accessori inclusi nel Monsieur cuisine Smart Black edition

Il Monsieur cuisine Smart Black edition viene fornito con un set completo di accessori, che ti permettono di sfruttare al massimo tutte le sue funzioni e preparare ogni tipo di piatto. Gli accessori inclusi sono:

Coperchio con apertura di riempimento e bicchiere dosatore : per chiudere il recipiente e aggiungere ingredienti durante la cottura.

: per chiudere il recipiente e aggiungere ingredienti durante la cottura. Recipiente miscelatore in acciaio da 4,5 litri : per mescolare, cuocere, triturare, frustare o impastare gli ingredienti.

: per mescolare, cuocere, triturare, frustare o impastare gli ingredienti. Lama : per tagliare, sminuzzare, grattugiare o macinare gli alimenti.

: per tagliare, sminuzzare, grattugiare o macinare gli alimenti. Accessorio miscelatore: per mescolare, amalgamare o emulsionare gli ingredienti senza danneggiarli.

per mescolare, amalgamare o emulsionare gli ingredienti senza danneggiarli. Cestello per la cottura a vapore con coperchio e accessorio piatto : per cuocere al vapore verdure, carne, pesce, uova o dim sum.

: per cuocere al vapore verdure, carne, pesce, uova o dim sum. Accessorio per la cottura: per cuocere riso, pasta o legumi nel recipiente miscelatore.

per cuocere riso, pasta o legumi nel recipiente miscelatore. Spatola con punta in silicone rimovibile: per rimuovere gli alimenti dal recipiente o dalla lama senza graffiarli.

Dove e quando posso acquistare il Monsieur cuisine Smart Black edition?

Il Monsieur cuisine Smart Black edition è un'edizione speciale e limitata, già disponibile nei supermercati Lidl in Spagna. È un'occasione unica per ottenere questo robot da cucina multifunzionale a un prezzo incredibile: solo 399 euro, il 60% in meno rispetto ad altri robot da cucina simili.

Affrettati, perché le unità sono limitate e si prevede che si esauriranno in poche ore. Non perdere l'occasione di procurarti il Monsieur cuisine Smart Black edition, il robot da cucina che cambia tutto e che renderà la tua vita più facile e gustosa. Corri al tuo Lidl più vicino e non rimanere senza!

