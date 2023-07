Lidl: Calzini estivi per bambini a soli 4.99 euro, un’offerta da non perdere!

Lidl: Calzini estivi per bambini a soli 4.99 euro, un’offerta da non...

Lidl stupisce ancora con un’offerta imperdibile: calzini estivi per bambini a soli 4.99 euro! Una proposta che combina qualità e convenienza, ideale per mantenere i piedini dei vostri piccoli freschi durante l’estate. Disponibili in vari colori e disegni, questi calzini rallegreranno sicuramente le giornate dei vostri bambini. Non lasciatevi sfuggire questa offerta, vi aspettiamo nei punti vendita Lidl!

Comfort e stile quotidiano con i calzini corti di Lidl

La scelta di calzini corti può rivelare molto sul tuo senso dello stile, oltre ad offrire una comodità senza pari. Da Lidl, potrai scegliere tra un assortimento di 7 paia di calzini corti, ognuno dei quali presenta una gamma di colori – blu, grigio, nero, arricchiti da un tocco giocoso: un motivo a squali.

Questi calzini, oltre a essere esteticamente piacevoli, offrono un comfort notevole grazie all’elastan LYCRA® nella loro composizione. Sia che tu preferisca i colori solidi o i disegni più fantasiosi, troverai sicuramente un paio che si adatta ai tuoi gusti.

Composizione dei calzini Lidl: focus sulla qualità

La qualità dei calzini Lidl si riflette nella loro composizione. Predominantemente in cotone, dal 73% all’81% a seconda del modello, garantiscono un morbidezza incomparabile e una traspirabilità ottimale. Il poliammide, variando dal 18% al 26%, ne assicura la resistenza e la durabilità, mentre l’elastan all’1% aggiunge una flessibilità apprezzabile.

A righe : 76% cotone, 23% poliammide, 1% elastan

: 76% cotone, 23% poliammide, 1% elastan Con disegno fantasioso : 73% cotone, 26% poliammide, 1% elastan

: 73% cotone, 26% poliammide, 1% elastan Blu con grigio, grigio con blu : 80% cotone, 19% poliammide, 1% elastan

: 80% cotone, 19% poliammide, 1% elastan Gris con motivo squali: 79% cotone, 20% poliammide, 1% elastan

Manutenzione e consigli per preservare i tuoi calzini Lidl

Prendersi cura dei tuoi calzini Lidl è un compito semplice. Possono essere lavati ad una temperatura massima di 40 °C. Si sconsiglia l’uso di candeggina, il lavaggio a secco e il ferro da stiro. Segui queste semplici regole per massimizzare la loro durata.

Per determinare la tua taglia, non devi fare altro che consultare il calcolatore di taglie Lidl, selezionare un gruppo di persone e una categoria di prodotti, inserire le tue misure e premere il pulsante per calcolare la tua taglia. La tua taglia verrà visualizzata. Le taglie disponibili vanno dalla 19/22 alla 27/30.

In conclusione, questi calzini corti di Lidl offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Confortevoli, eleganti e di alta qualità, sono disponibili al prezzo di soli 4.99€. Non esitare ad aggiungere questi calzini corti al tuo guardaroba per un comfort e uno stile quotidiani.

