Lidl avvia la stagione estiva con i suoi 3 migliori ventilatori scontati.

Quando arriva il bel tempo e si avvicina l’estate, i ventilatori diventano i grandi alleati per combattere le alte temperature in casa, in ufficio o in qualsiasi altro spazio interno, soprattutto se devi trascorrervi molte ore. Oggi ti mostriamo 3 ventilatori di Lidl che stanno per imporsi nelle vendite quest’estate, tanto che alcuni di essi sono già quasi esauriti, altri sono in offerta … corri a prendere il tuo!

3 ventilatori di Lidl che salveranno la tua estate

Ventilatore a piedistallo metallico 45 W

Questo ventilatore ha caratteristiche come 4 pale rotanti che generano una grande corrente d’aria, base metallica, 3 velocità, oscillazione opzionale di 75º, angolo di inclinazione regolabile, base larga che garantisce stabilità e potenza di 45 W. Grazie allo sconto del 11%, puoi portartelo a casa per soli 39,99€.

Ventilatore a piedistallo 50 W di Ufesa

Questo ventilatore di Ufesa è dotato della tecnologia Ultrafresh 5, che aumenta il numero di pale da 3 a 5 per ottenere un flusso d’aria costante, omogeneo e massimo, con oscillazione destra/sinistra a 90º. Grazie a uno sconto molto interessante di 10 euro, il prezzo finale è di 49,99€.

Ventilatore a piedistallo 45 W

In questo caso si tratta di un ventilatore con funzione di oscillazione di 75º che può essere comodamente gestito grazie al telecomando, il che rende il suo utilizzo molto più confortevole e facile. Ha 3 velocità e costa 34,99€.

