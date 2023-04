Lidl ascolta i suoi clienti e crea il prodotto chiave per eliminare definitivamente i pelucchi dai vestiti.

Una delle peggiori preoccupazioni quando si prende cura dei vestiti è dover affrontare la comparsa di pelucchi, il che può essere molto fastidioso poiché liberarsene può diventare molto complicato, e quando si tira per rimuoverli si può portare via troppo filo se non si è attenti. Oggi ti mostriamo una soluzione di Lidl per eliminare i pelucchi dai vestiti che ha conquistato la sua clientela e ha ottenuto molti applausi… corre perché sta volando dagli scaffali!

Lidl si impegna a fornire sempre ai suoi clienti i prodotti di cui possono aver bisogno in casa, sia alimentari che per la pulizia, elettrodomestici, vestiti e molto altro, una strategia che va bene e che fa sì che la catena tedesca si avvicini sempre di più a Mercadona, leader del settore alimentare nel nostro paese.

Il rullo per pelucchi di Lidl che fa tendenza in vendita

Si tratta del Set di rullo per pelucchi, un dispositivo che ti tornerà utile per rimuovere qualsiasi pelucchio dai vestiti, anche quei peli che possono cadere dai tuoi animali domestici e rimanere sui divani, sui letti e su tutti i tipi di tessuti, dando un aspetto abbastanza sporco e antiestetico che bisogna eliminare al più presto. Attualmente ha un prezzo di soli 2,49€, un’occasione da non perdere poiché ti risolverà… e molto altro ancora!

Questo rullo per pelucchi di Lidl è disponibile in due modelli con manico di colore diverso in ognuno di essi, e ha dettagli così interessanti come l’inclusione di due rulli di ricambio con 36 fogli per rotolo, quindi potrai usarlo fino a 72 volte. Il suo utilizzo è molto semplice, dovrai solo passare il rullo sul tessuto che ha le pelucchi o i peli e rimarranno attaccati al foglio che è stato messo in quel momento, e poi dovrai solo rimuovere il foglio, buttarlo e il rullo sarà pronto con il foglio successivo quando dovrai usarlo di nuovo.

È importante sottolineare che questo tipo di rulli per eliminare le pelucchi sono ideali per i vestiti e sono anche efficaci sui divani o sulle tappeti, anche se in questo caso è sempre meglio optare per l’aspirapolvere poiché sarà molto più veloce ed efficace. Un’altra opzione è passare una spugna o un mocio in microfibra, e addirittura è diventato virale sui social network un trucco che consiste nel mettere una spugna in lavatrice in modo che durante il lavaggio trattiene tutte le pelucchi che ha il tessuto.

4.4/5 - (11 votes)