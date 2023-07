Lidl: Approfitta ora di erbe aromatiche per il giardino a prezzi scontati!

L’estate è arrivata e con essa la stagione dei giardini in fiore e dei piatti deliziosamente profumati. Se sei appassionato di cucina o semplicemente ami aggiungere un tocco di aroma fresco ai tuoi piatti, abbiamo buone notizie per te.

In questo momento da Lidl, puoi approfittare di un’offerta irresistibile sulle erbe aromatiche per il tuo giardino. È l’occasione ideale per dare vita alle tue creazioni culinarie coltivando le tue erbe, risparmiando anche molto.

Barattoli di lavanda a un prezzo molto basso

In questo momento da Lidl, troverai barattoli di lavanda a 2,99 euro, e se ne prendi un secondo, avrai uno sconto del 25% su questa seconda pianta. Ciò corrisponde a 5,23 euro per entrambi, un’ottima offerta per decorare il tuo giardino! Ma perché scegliere la lavanda? La lavanda è una delle piante aromatiche che non rischia di morire senza acqua.

Profumo inebriante

La lavanda è famosa per il suo delicato e rilassante profumo. I suoi sentori floreali ed erbacei profumeranno il tuo giardino e creeranno un’atmosfera rilassante. Che tu voglia creare uno spazio relax o semplicemente goderti il suo piacevole profumo durante le passeggiate in giardino, la lavanda aggiungerà un tocco di serenità al tuo ambiente.

Attrazione per i polinatori

I fiori di lavanda sono una preziosa fonte di cibo per:

Farfalle

Ape

Altri impollinatori

Aggiungendo lavanda al tuo giardino, contribuisci a sostenere la biodiversità locale e favorisci l’impollinazione delle piante circostanti.

Usi culinari: molte possibilità

La lavanda è un’erbacea versatile utilizzata in cucina. I suoi fiori possono essere utilizzati in ricette dolci e salate, aggiungendo un sapore unico e sottile. Dai dessert alle tisane alle marinature, la lavanda aggiunge un’interessante dimensione gustativa ai tuoi piatti.

Adoro venire da Lidl per vedere quali piante propongono

Un’ampia selezione di fiori in vaso

Vieni da Lidl per ravvivare il tuo giardino con una selezione di piante a prezzi imbattibili!

Il calla

Il calla è una pianta perenne originaria del Sudafrica. È apprezzato per i suoi splendidi fiori a forma di imbuto e per le sue grandi foglie eleganti. Il calla è una pianta relativamente facile da coltivare. Preferisce un terreno ricco di materia organica e ben drenato. Richiede anche un’esposizione soleggiata o parzialmente ombreggiata. In questo momento da Lidl, puoi ottenerne uno per 5,99 euro!

L’agapanthus

A soli 8,99 euro da Lidl, l’agapanthus è una pianta perenne originaria del Sudafrica. È apprezzato per i suoi splendidi fiori a forma di ombrello, che sbocciano in grappoli in cima a lunghi steli. La durata della fioritura varia a seconda delle condizioni di crescita e della varietà, ma di solito dura diverse settimane.

Lo spathiphyllum

Lo spathiphyllum, noto anche come “giglio della pace” o “fiore di luna”, è una pianta popolare originaria delle regioni tropicali dell’America centrale e del Sud. È una pianta attraente e facile da coltivare, apprezzata per le sue belle foglie verdi scure e i suoi distintivi fiori bianchi. A soli 7,49 euro da Lidl, questa pianta è un vero affare. Troverai anche altre piante a basso costo da Lidl, quindi non perdere queste offerte.