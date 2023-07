Lidl annuncia una brutta notizia per il ritorno a scuola e riguarda tutti i francesi!

La ripresa sarà segnata da un netto rallentamento dell’inflazione nei supermercati? Questo non è esattamente lo scenario preferito da Lidl…

Brutta notizia per i consumatori. Mentre si attendeva una significativa riduzione dei prezzi al ritorno a scuola, Lidl ha appena raffreddato gli ottimisti! L’inflazione sarà ancora presente a settembre sugli scaffali del marchio!

Offerte ancora perfette per quest’estate

Noto per essere un punto di riferimento per i prezzi bassi, Lidl riserva ancora belle sorprese in questo periodo alla sua clientela. Per rinfrescare il tuo potere d’acquisto, il marchio propone una serie di offerte vantaggiose.

È il momento giusto per aggiornare il tuo guardaroba estivo con Lidl. Il discounter ad esempio ti propone di scoprire queste tuniche colorate per variare i tuoi outfit estivi.

Presso il tuo negozio, decine di offerte allettanti ti aspettano ancora questo mese. Tra i saldi e gli arrivi nuovi, è il momento di spendere i tuoi euro in modo intelligente!

Se stai andando in vacanza o meno, approfitta del tuo prossimo agosto per realizzare tutti i tuoi progetti con Lidl. E se ne approfittassi per organizzare con i tuoi cari un barbecue degno di questo nome?

Vieni a comprare presso il discounter questo bellissimo modello con girarrosto per grigliare, arrostire e cuocere le tue carni, verdure e pesci. È un vero must-have che ha già conquistato molti clienti. E tu, perché no?

Lidl pensa anche ai tuoi amici animali. In previsione dell’ondata di caldo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, il marchio ti propone una soluzione fantastica per proteggere il tuo cane dal caldo.

Con questa giacca rinfrescante, il tuo cane trascorrerà, come te, un’estate fantastica! E soprattutto, senza dover spendere tutti i tuoi soldi. Perché con l’inflazione che imperversa dall’inizio dell’anno, ogni euro conta per le famiglie più fragili.

Lidl annuncia la brutta notizia ai suoi clienti

Nonostante l’inflazione abbia già mostrato segni di indebolimento nelle ultime settimane, il caro vita è ancora di attualità. E dal lato del governo, si è impazienti di vedere questi prezzi che impiegano così tanto tempo a diminuire…

Anche Bercy ha chiesto ai protagonisti della grande distribuzione di fare ancora più sforzi per abbassare i prezzi dal ritorno a scuola. Una missione impossibile per Michel Biero, direttore acquisti e marketing di Lidl France.

“Non crediamo nel settembre verde”, ha annunciato senza filtri quest’ultimo. “Non bisogna immaginare una riduzione del 15% delle tariffe. I consumatori non ritroveranno mai un livello di prezzi pre-crisi”, ha proseguito.

Perché Michel Biero lo ammette, molte marche con cui Lidl lavora non vogliono ancora abbassare i loro margini. “Gli industriali sono opachi e mancano di trasparenza. Questo è il motivo per cui non lavoriamo più con Danone dal 2019”, ha confidato.

Sebbene Lidl lavori duramente per abbassare i suoi prezzi, è grazie a lunghe e stancanti trattative. Il marchio tuttavia tiene a sottolineare che i suoi prezzi sono diminuiti dal 5 al 10% dall’aprile scorso.

Ciò è stato reso possibile dal fatto che il discounter possiede siti di produzione in Germania. Questo gli permette di avere il controllo dei costi di produzione, come Intermarché.

Dalle sue proprie fabbriche, Lidl riesce a produrre cioccolato, pane, pasta, gelati ed anche acqua… Ciò rappresenta il 20% dei prodotti sugli scaffali del distributore tedesco.

È grazie a questo che, anche in tempi di inflazione, il marchio riesce a restare competitivo. Un punto a favore dei consumatori che si rallegrano di poter fare la spesa quotidiana senza rovinarsi!

4.6/5 - (11 votes)