Lidl annuncia il grande ritorno della gamma Deluxe per il Natale 2022!

Questo martedì, 1 novembre, Lidl ha fatto un grande annuncio. La società di sconti ha infatti annunciato il ritorno della gamma Deluxe per Natale.

Chi dice 1 novembre, dice solo poche settimane di attesa prima dell’arrivo di Babbo Natale. E per aspettare come si deve, niente di meglio che preparare la festa che si sta preparando. Lidl lo sa, ed è anche per questo motivo che l’azienda ha annunciato il ritorno della gamma Deluxe nei suoi negozi.

Già operativo per Natale

Ma se di solito vai presso la ditta di sconti per fare la spesa, sai già che il Natale si prepara da un po’. La catena di supermercati, infatti, ha lanciato qualche giorno fa un oggetto molto importante per questo periodo.

All’epoca contenevano solo cioccolato. Ma oggi ci sono molte altre varianti. Alcuni ti regalano profumi, altri giocattoli e altri ancora prodotti di bellezza. Stiamo ovviamente parlando di calendari dell’Avvento. E quello della Lidl era già sugli scaffali.

E come accennato in precedenza, questi non sono piccoli cioccolatini che si possono trovare dentro chi lo acquista. L’azienda tedesca, infatti, ha scelto di collocarvi prodotti di bellezza e cosmetici. Questo potrebbe deludere i bambini.

Inoltre, quando scopriamo il prezzo del prodotto in questione, possiamo facilmente sospettare che non riguardi i bambini. Ma sì, adulti. Dato che devi pagare 29,99€ per metterci le mani sopra.

Ma se alcuni bambini possono essere delusi da questo calendario dell’Avvento, possono rassicurarsi con qualcos’altro. E questo viene ancora da Lidl. Infatti, quest’anno i negozi hanno deciso di scommettere sul legno.

Per questo sarà possibile per i genitori per comprare vari giocattoli di legno quando vanno agli scaffali del supermercato. Puoi costruire un enorme trenino e acquistare binari aggiuntivi.

Lidl e la sua gamma speciale per il Natale

Un modo per aumentare gradualmente la portata quando vuoi. Ma anche per aggiungere veicoli, stazioni e gru. Senza dubbio molti bambini saranno deliziati da un regalo del genere in poche settimane. Quando aprono i loro regali sotto l’albero.

E per chi non sarà così fortunato, Lidl ha pensato ancora una volta a tutto. Dal lancio dell’azienda tedesca un mercatino di giocattoli per Natale. Un modo per il marchio per poter accontentare tutte le famiglie e soprattutto il più modesto.

Del resto, non c’è dubbio che i negozi abbiano pensato anche a queste famiglie. quando hanno rilanciato la loro linea Deluxe. Perché sì, come vi abbiamo fatto sapere, poche settimane prima di Natale, l’azienda ha deciso di fare il passo successivo.

Dovrai comunque affrettarti se vuoi approfittare di questa offerta. Perché non è detto che ne siano rimasti sugli scaffali alla fine della settimana. Dal momento che la gamma ha avuto un enorme successo ogni anno da quando è stata messa in vendita.