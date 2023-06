Lidl annuncia il grande ritorno del suo super robot da pasticceria ad un prezzo imbattibile!

È una grande notizia per tutti gli amanti della pasticceria! Lidl annuncia il grande ritorno del suo robot da cucina!

Il robot da cucina è uno dei bestseller di Lidl. Buone notizie, tornerà nei negozi, a un prezzo molto interessante che sfida la concorrenza!

Un robot da cucina spesso esaurito!

Non appena Lidl mette in vendita il suo robot da cucina, basta solo qualche giorno perché sia esaurito. E con ragione! Questa macchina è un bestseller che si vende come il pane!

Da anni ha conquistato la fedele clientela di Lidl grazie alla facilità d’uso, al design e alle prestazioni. In effetti, il robot da cucina della marca SilverCrest ha solo riscontri positivi! Possiamo leggere su Twitter: “C’è il super robot da cucina da Lidl hihi ho detto a mio padre di prendermelo !!!!! Non vedo l’ora di fare dolci per papà”, “Non c’è qualcuno che vuole regalarmi il robot da cucina blu pastello di Lidl per favore?”, “Nessuno altruista che mi compri il mio robot da cucina da Lidl oggi? (Farò dolci per sempre per chiunque me lo compri)”, “Ho comprato il robot da cucina rosa di Lidl … sono troppo contenta, lo inaugurerò come si deve domani”.

Insomma, come potete vedere, sono migliaia i clienti che corrono da Lidl per acquistare questa macchina. Di fronte al successo, l’azienda ha quindi deciso di sviluppare più modelli. Si trovano quindi il robot base, o quelli che hanno più colori. Come il rosa, il blu o ancora il verde!

Lidl ha quindi pensato alla vostra decorazione! Ma anche al lato pratico! Perché grazie a questa macchina, risparmierete finalmente tempo! Questo robot lavora per voi e vi evita il più grande e il più faticoso!

È quindi il prodotto perfetto per preparare deliziosi dessert.

Lidl segna il grande ritorno del robot

Buone notizie, il robot da cucina di Lidl farà il suo grande ritorno nei negozi. Lidl ha quindi annunciato la novità su Instagram: “Lunedì, sveglia il piccolo chef che si nasconde nella tua #toque! 👨‍🍳⁣ Scopri il robot multifunzione* #Silvercrest e le sue molteplici funzionalità per #cucinare come un professionista”.

Quindi, appuntamento questo lunedì 3 aprile da Lidl per ottenere il tuo apparecchio tanto ambito! Potrai quindi usarlo per impastare la pasta. Ma anche per mescolare e frullare.

La differenza di prezzo fa tutto il successo di questo prodotto. E con ragione! Un prodotto del genere costa diverse centinaia di euro. Alcune marche possono anche arrivare fino a 800 euro. Lidl ha quindi deciso di abbassare il prezzo per rendere il suo robot più accessibile.

Infatti, lo potete trovare in negozio a soli 69,99 €. Un prezzo che sfida qualsiasi concorrenza! Il robot di Lidl è quindi uno dei meno costosi del mercato. Sappiate che c’è anche una garanzia di 3 anni in caso di problemi.

È anche dotato di 600 watt. E ha un coperchio anti-schizzi con apertura di riempimento. Poi una ciotola di miscelazione di circa 5 litri e 3 accessori di base. Come il frullatore piatto, una frusta e un gancio impastatore. Ma non è tutto! C’è anche il sistema del braccio girevole che ha un piccolo pulsante di sblocco per cambiare l’accessorio.

Questo apparecchio di Lidl ti permette anche di regolare la velocità con la funzione Pulse.

5/5 - (4 votes)