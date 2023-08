Lidl: addormentare il tuo bambino non è mai stato così semplice grazie a questo rivoluzionario aiuto luminoso.

Il sonno del bambino occupa una parte molto importante della salute del bambino, ma anche di quella dei genitori. Lidl lo ha capito bene. In questo momento, offre un’alternativa a tutti i bambini che hanno difficoltà ad addormentarsi quando regna la notte. Se non ne avete sentito parlare, è l’occasione giusta per scoprirlo e procurarvi questo prodotto.

Addormentarsi sotto una luce calda

Il buio può essere angosciante per i bambini. In un mondo in cui le giornate sono scandite da immagini colorate in movimento perpetuo, è difficile adattarsi all’assenza di luce.

La luce notturna LIVARNO Home di Lidl

Il marchio di discount sa riconoscere le esigenze delle famiglie. Ecco perché Lidl propone nel suo catalogo un aiuto luminoso per addormentarsi a un prezzo ridotto. È impossibile per il bambino non addormentarsi sotto una così bella luce.

Per i bambini che non amano addormentarsi al buio, è preferibile optare per una piccola luce. Andare a letto non deve essere una fonte di ansia per il vostro bambino. Ecco perché Lidl propone la sua bella luce notturna a LED LIVARNO Home. Disponibile in forma di razzo, orsacchiotto o arcobaleno, proietta una luce delicata per facilitare il sonno. Le sue diverse forme saranno perfette per integrarle nell’arredamento della stanza.

Anche se una luce notturna è una buona idea nell’arredamento di una stanza per bambini, ci sono altri trucchi per una stanza perfetta.

Questo dispositivo ha un timer di sei ore, ideale se il vostro bambino si sveglia nel bel mezzo della notte. Questa luce notturna funziona con tre pile, ma non ha una batteria ricaricabile. Si precisa che non deve essere maneggiata dai bambini di età inferiore ai tre anni, quindi lasciatela fuori dalla loro portata se volete metterla nella stanza di un bambino più piccolo.

Una luce notturna da portare ovunque

Oltre al loro design originale, queste luci notturne sono anche molto pratiche, perché sono facilmente trasportabili. Anche i bambini che non hanno particolari difficoltà ad addormentarsi possono avere più difficoltà a riposarsi al di fuori del loro letto, che è un segno di sicurezza per loro. Con una piccola luce notturna a loro disposizione, si sentiranno tranquilli.

Pesando meno di 400 g, i vostri piccoli possono portarli ovunque. In viaggio, in macchina o sui mezzi pubblici, li accompagneranno come un vero compagno. Inoltre, funzionano a batteria, quindi non c’è bisogno di cercare una presa per ricaricarli.

Equipaggiarsi a prezzi Lidl

Ancora una volta, Lidl soddisfa adulti e bambini con la sua luce notturna. Per quanto riguarda il prezzo, l’aiuto luminoso per addormentarsi è disponibile in negozio a 12,99 €. Puoi anche acquistarlo sul sito e fartelo consegnare in meno di 3 giorni. E se non fossi soddisfatto, potrai ottenerne il rimborso entro 30 giorni, quindi perché non farsi tentare?