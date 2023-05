Lidl abbassa il prezzo della sua bicicletta per godere della primavera e fare sport allo stesso tempo!

Lidl abbassa il prezzo della sua bicicletta per godere della primavera e...

Sognate di andare in giro con una bella e potente bicicletta a due ruote? Lidl soddisfa le vostre aspettative con questa MTB a prezzi esclusivi e grandi prestazioni!

Con il bel tempo che torna poco a poco, la voglia di uscire all’aperto si fa sentire. E se foste ai comandi della più bella MTB di questa stagione in vendita da Lidl? Partite per una passeggiata ovunque questa primavera con questa bicicletta in vendita a un prezzo stracciato.

Vivi una stagione a prezzi convenienti con il discounter

Il costo della vita pesa sul tuo portafoglio all’inizio della primavera? Niente di sorprendente se si considera che, secondo l’Insee, il picco del 7% di inflazione verrà raggiunto nei prossimi mesi nel corso del primo semestre del 2023.

Quindi, è meglio prepararsi e anticipare l’aumento dei prezzi in arrivo. A tale scopo, l’indirizzo giusto per fare la spesa resta indubbiamente Lidl. Il discounter ha infatti fatto della sua lotta contro la vita cara il suo vero cavallo di battaglia.

E il marchio non ha atteso la crisi attuale per consentire alla sua clientela di fare buoni affari. I prezzi bassi sono sempre stati praticati dal marchio che si impegna anche sulla qualità dei suoi prodotti.

È questo sottile equilibrio che fa tutto il successo del marchio. E i riferimenti che esso propone quest’estate per distinguersi dalla concorrenza non sfuggono alla regola.

Per i fashionisti che cercano di aggiornare il loro guardaroba con pezzi alla moda, Lidl presenta la sua giacca in denim imperdibile. Questo modello che fa ombra a grandi nomi del prêt-à-porter è acquistabile a meno di 15 €. Chi può fare di meglio per arricchire il proprio guardaroba?

Il marchio ha anche referenze di scelta per gli appassionati di decoro trendy. Ad esempio, non potrete resistere all’acquisto di questo mobile da soggiorno ispirato allo stile degli anni ’60.

È un vero colpo di fulmine per gli appassionati di mobili retrò che hanno già riservato un vero trionfo a questo divano e queste due sedie dal look vintage.

Una MTB pronta per qualsiasi sfida

C’è un’altra offerta imperdibile che arriva in negozio in questi giorni da Lidl. Infatti, gli appassionati di sport all’aria aperta si precipiteranno su questa MTB che batte la concorrenza a piatto pieno! Questa Zündapp Z801 non ha nulla da invidiare alle sue caratteristiche, anzi.

Dotato di cambio Shimano Tourney (21 velocità) con leva del cambio Shimano SL-M315, è anche dotato di freni a disco idraulici Tektro. Nonché ruote da 27,5 pollici adatte a qualsiasi terreno, anche i più impervi.

Questa bicicletta moderna con un peso di 22,7 kg ha anche una leva del cambio SL-M315 Rapid Fire. Il suo elegante telaio inclinato in alluminio ha abbastanza da far invidia ai modelli simili sul mercato.

Il suo punto forte che cambia tutto? Il suo peso e il suo comfort lo rendono una scelta sicura appena arriva il bel tempo. Può anche aiutarti a andare al lavoro senza prendere la macchina o i mezzi pubblici.

Una bicicletta venduta a un prezzo eccezionale da Lidl

Questa MTB elettrica non ha assolutamente difficoltà a girare ovunque. Le quote e i sentieri sassosi non gli fanno paura!

Questa bicicletta si è imposta nella clientela come una delle migliori opzioni della catena tedesca. E il suo prezzo non ti deluderà nemmeno. Da Lidl, questa MTB performante costa 699 €.

Se si sottraggono i 300 € del bonus ecologico a cui hai diritto con questo bolide, si può dire che si tratta di una delle migliori occasioni della primavera da realizzare presso il discounter.

