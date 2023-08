Lidl abbassa il prezzo del suo incredibile barbecue elettrico!

Per il grande piacere dei consumatori, Lidl ha deciso di abbassare il prezzo del suo incredibile barbecue elettrico per l’estate!

In questo periodo dell’anno, tutti desiderano godersi un barbecue con la famiglia o gli amici. E non c’è dubbio che si tratti di un prodotto indispensabile se si ha un giardino. Lidl lo sa bene.

Lidl spopola con il suo barbecue

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita anche un modello di barbecue perfetto per l’esterno. Inoltre, se non avete un giardino, non preoccupatevi, potete utilizzarlo in totale sicurezza sul balcone o sulla terrazza.

È molto resistente grazie al suo rivestimento antiaderente di alta qualità. Lidl si è ancora una volta superata lanciando un’invenzione che non lascia nessuno indifferente. Infatti, il barbecue si adatta alle esigenze di tutti i clienti.

Questo barbecue elettrico da 2400W è 2 in 1. Infatti, può essere utilizzato all’esterno grazie al suo supporto per le gambe molto leggero e resistente. Ma può anche essere smontato e utilizzato come barbecue da tavolo.

È composto da una struttura in acciaio resistente al vento e rimovibile che è la parte su cui si cucina. Questa struttura è composta da tre piatti, di cui i due laterali sono rimovibili.

Dispone di un termostato con regolazione continua della temperatura, con spie di controllo e protezione contro il surriscaldamento, garantendo molta sicurezza durante la cottura. Il ferro e il vassoio di drenaggio possono essere smontati, semplificando notevolmente la pulizia.

Un prodotto a prezzo ridotto

Il cavo del barbecue Lidl è lungo 180 cm. Le dimensioni rimangono di 8 x 51 x 31 cm. Questo barbecue elettrico si rivela molto potente. Infatti, ha una resistenza di riscaldamento in acciaio inossidabile da 2400W.

La potenza è di 220-240 V, 50-60 Hz e un massimo di 2400W. La piastra su cui si cucina, il vassoio di drenaggio e i piatti laterali sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie. Questo modello di barbecue funziona collegato alla rete elettrica.

Ha una scocca in plastica e fibra di vetro. Una struttura in acciaio e plastica. Anche la griglia è in alluminio pressofuso. Il barbecue Lidl ha un vassoio raccogli-grasso in plastica.

Una cosa è certa, Lidl non manca mai di sorprendere con i suoi prodotti. Ma questa volta l’azienda ha sorpreso anche con il prezzo. Questo barbecue elettrico è in vendita con uno sconto del 20%.

Il suo prezzo originale era di 49,99 euro ed è ora disponibile per soli 39,99 euro. Questo prodotto è disponibile solo sul sito web di Lidl. Una cosa è certa, bisogna cogliere questa opportunità al volo.

Un’alternativa perfetta per quest’estate

Lidl propone anche un altro modello di barbecue elettrico simile, ma con un po’ meno potenza. Si tratta del barbecue elettrico da 2200W. Anche questo modello dispone di un sistema 2 in 1 che permette di cucinare sia all’interno che all’esterno.

La principale differenza con il modello precedente è che è un po’ più leggero, pesando 2,90 kg. Si tratta di un barbecue Lidl adatto sia per interni che per esterni.

È ideale per cucinare alla griglia senza fumo, carbone o briquettes. Il termostato regolabile in continuo con protezione contro il surriscaldamento è perfetto. Dispone anche di un vassoio raccogli-grasso rimovibile per una pulizia facile.

Lidl mette a disposizione dei suoi clienti questo modello di barbecue elettrico al prezzo di 34,99 euro. Anche questa versione funziona collegata alla rete elettrica. Non c’è dubbio che si tratti di un altro prodotto perfetto per quest’estate!

