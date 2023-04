Lidl abbassa di 30 euro il prezzo della sua stella di servizio piatti

La stoviglieria è uno di quegli elementi indispensabili in tutte le case, e non importa quanto sia grande la casa, quante persone ci vivano o se sia la prima abitazione o solo per le vacanze, dato che in ogni casa è imprescindibile avere un set di piatti per poter servire le diverse portate del giorno. Oggi vi mostriamo una spettacolare stoviglieria di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie ad un’estetica accattivante e ad un prezzo incredibile grazie ad uno sconto davvero strepitoso che vi lascerà senza fiato.

Lidl include spesso nei suoi cataloghi stoviglie e altri prodotti per la cucina che risulteranno utilissimi e che potrete sfruttare al massimo nella vostra casa, sempre ai migliori prezzi. La catena tedesca diventa virale in numerose occasioni con molti dei suoi prodotti, come accade con la stoviglieria che vedremo di seguito.

La stoviglieria colorata di Lidl che devi avere in casa

Si tratta del Tognana ® Set di 18 piatti, una splendida stoviglieria che è perfetta per questo periodo dell’anno poiché il multicolore ha un grande protagonismo, ideale per abbinarsi con l’esplosione di colori che caratterizza l’arrivo della primavera e dell’estate. Attualmente ha uno sconto con cui risparmierai oltre 30 euro, pagando per questa meraviglia solamente 44,99€, un importo che senza dubbio vale la pena pagare.

Un tocco di colore nella tua tavola

Questa fantastica stoviglieria colorata di Lidl è composta da 18 pezzi in 6 colori diversi (rosso, arancione, blu scuro, blu chiaro, verde, vaniglia), il che darà un tocco di colore incredibile alla tavola, qualunque sia la combinazione di colori che desideri scegliere, poiché ciascuno dei tipi di piatti che la compongono è di un colore diverso. Tutti i pezzi sono in ceramica, resistenti e duraturi, purché si evitino urti e cadute.

Le infinite combinazioni possibili

Le 18 pezzi si dividono in 6 piatti piani di 26 cm di diametro, 6 piatti fondi di 22 cm di diametro e 6 piatti da dessert di 18 cm di diametro. Essendo i 6 piatti di ogni dimensione in 6 colori diversi, è possibile realizzare un’infinità di combinazioni al momento di servire su di essi.

Se con l’arrivo della primavera stai cercando una stoviglieria allegra e bella che conferisca un tocco estetico divertente e informale alla tua tavola, senza dubbio questa stoviglieria colorata di Lidl può essere una delle migliori scelte che farai per la tua cucina… ti innamorerai a prima vista!

4.5/5 - (6 votes)