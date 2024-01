Lidl: il robot Monsieur Cuisine tornerà presto in vendita!

Lidl ha appena annunciato il ritorno di un prodotto di punta. Si tratta del famoso robot Monsieur Cuisine Smart, l’assistente che tutti vogliono in cucina, che dovrebbe essere disponibile dall’inizio di dicembre. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Lidl festeggia il Natale prima del tempo

Lidl è un punto di riferimento nel campo della grande distribuzione. Da anni ormai, l’azienda tedesca punta su articoli di qualità. Dai viaggi, al prêt-à-porter, al cibo, fino agli elettrodomestici: il marchio è presente su tutti i fronti e fa contenti tutti.

In vista delle festività, l’azienda ha presentato una selezione di prodotti incredibili, a partire da un’ampia gamma di prodotti Deluxe che faranno gola anche ai buongustai più esigenti.

Ma non è tutto! Se non siete ancora sicuri di cosa regalare ai vostri cari, da Lidl troverete le proposte perfette per far felici grandi e piccini.

Se nella vostra vita c’è un amante del cibo, è il momento di renderlo felice. Infatti, Lidl ha appena annunciato il ritorno di un prodotto di punta.

Si tratta, naturalmente, del robot da cucina Monsieur Cuisine. A partire dal 5 dicembre avrete la possibilità di acquistare questa piccola meraviglia, un articolo che è stato oggetto di molte discussioni e che genera sempre forti reazioni!

Secondo le ultime informazioni, questo super robot sarà in vendita a 429 euro, con uno sconto immediato di 70 euro per i soci Lidl Plus. Un affare da non perdere. Stopandgo vi parla di questo articolo presto disponibile presso Lidl.

Il robot Monsieur Cuisine sta per tornare

Se vi state chiedendo in quale negozio trovare il il robot Monsieur Cuisine, niente panico! Questo robot dovrebbe essere venduto in tutti i supermercati del marchio.

Naturalmente, le quantità sono limitate ed è quindi prevedibile che si verifichino degli esaurimenti di scorte abbastanza rapidamente. soprattutto perché è impossibile ordinare questo prodotto online. Non avete nemmeno la possibilità di preordinarlo o prenotarlo.

Se volete saperne di più su questo robot Lidl, sappiate che è in grado di “impastare, mescolare, tritare, cuocere a vapore e persino pesare per voi”.

Si tratta quindi di un articolo multifunzione con un massimo di 10 velocità, compresa un’opzione turbo mozzafiato. Con il robot Monsieur Cuisine, sarete in grado di preparare pasti deliziosi, dall’antipasto al dessert.

Nella confezione, il robot da cucina viene fornito con una ciotola di miscelazione, un cestello di cottura e uno sbattitore. Inoltre, troverete una spatola, un coltello e un set per la cottura a vapore con coperchio e cestello.

Tuttavia, se questo articolo vi fa sognare, non dimenticate che è ben meno potente del Thermomix. In effetti, il prodotto Silvercrest ha una potenza di 1000 W contro i 1500 W del suo concorrente. Tuttavia, presenta alcuni vantaggi, come una capacità maggiore.

Ci vediamo tra qualche giorno da Lidl per acquistare questa piccola meraviglia!